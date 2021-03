Leipzig

Für Spaziergänger und Radfahrer bleiben Wege offen. Doch jegliche Nutzung des Störmthaler und Markkleeberger Sees zum Baden. Bootsfahren, Segeln und Co. bleibt zunächst bis 31. Mai verboten. „Mit der Sperrung der Kanuparkschleuse und des Kanals müssen wir notgedrungen leben. Das ist ein herber Schritt für die gewerblichen Nutzungen am See“, sagt Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). Und neben Corona ein weiterer Rückschlag für die Tourismusbranche im Neuseenland, die noch am Anfang ihrer Entwicklung steht.

Sperrung der Kanuparkschleuse: Erhebliche Verluste für die Schifffahrt

Absehbar ist, dass die Schleuse nach dem 31. Mai noch nicht betrieben werden kann. Die Bauarbeiten werden eine Weile dauern. Da braucht man kein Prophet sein, dass das für die Personenschifffahrt – derzeit ohnehin in der Corona-Zwangspause – erhebliche wirtschaftliche Verluste bedeutet. Die Fahrgastschiffe MS Wachau, MS Markkleeberg und MS Störmthal nutzen die Schleuse. „Zum Glück liegt eines der Schiffe inzwischen auf dem Störmthaler See“, sagt Gabriela Lantzsch (parteilos), die Bürgermeisterin der Gemeinde Störmthal. „Daher können dort neue Rundfahrten angeboten werden – und nicht alles hängt von der Schleuse ab.“

Das eine Schiff liegt vor Anker im Ferienressort Lagovida, deren Geschäftsführung für Nachfragen nicht zu erreichen war. „Segler und Paddler müssen leider auch auf die Schleuse verzichten“, so Lantzsch. „Ich bin aber froh, dass jetzt präventiv gehandelt wird – bevor wir wirklich in eine Krisensituation geraten.“ Sie hofft, dass alle beiden Seen bald wieder zu nutzen sind. Dort sind die ersten Schilder aufgestellt, damit sich niemand in Gefahr begibt. Das werde auch mit Augenmaß kontrolliert. „Wir wollen niemanden drangsalieren, müssen aber mögliche Gefahren abwenden“, betont Lantzsch.

Schleusensperrung am Störmthaler See: Vineta-Betreiber hofft auf baldigen Start

„Wir drücken die Daumen, dass der Termin Ende Mai zu halten ist“, sagt Vineta-Betreiber Rüdiger Pusch: „Und hoffen, möglichst schon vorher wieder arbeiten zu dürfen.“ Corona und nun die See-Sperrung zugleich sei für das Unternehmen schwierig, zumal am 28. März die Saison starten sollte. Im Vorjahr konnte es 30 Prozent weniger erwirtschaften. „Uns ist das komplette Gruppengeschäft weggebrochen, das von den Einzelgästen nicht aufgewogen wird“, sagte Pusch.

Kanupark Markkleeberg: Trainingsbetrieb läuft weiter

Der Kanupark Markkleeberg ist von der Sperrung nicht betroffen. „Wir machen mit dem Trainingsbetrieb weiter. Dem Deutschen Kanuverband ist natürlich gerade im Olympiajahr sehr daran gelegen“, sagt Christoph Kirsten, Leiter des Kanuparks Markkleeberg. „Nichtsdestotrotz prüfen wir, wenn die 4-Meter-Welle kommt und das meine ich natürlich überspitzt, welche Bereiche im Kanupark betroffen sein könnten.“ Selbstverständlich werde die Allgemeinverfügung umgesetzt, auch die Sportler dürften nicht auf den See hinaus. Die trainieren im Rahmen der Corona-Schutzverordnung. Vom 22. bis 25. April steht im Kanupark zudem die nationale EM-Qualifikation an. Für die Öffentlichkeit ist der Kanupark coronabedingt gesperrt.

