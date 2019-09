Markranstädt: Bürgermeister mit klarer Linie

Markranstädt

Einen Vorwurf müssen sich die Freien Wähler schon gefallen lassen: Weil ihre Stadtverbände und Ortsgruppen an der ganz langen Leine laufen, ist eine gemeinsame Klammer schwer erkennbar. Zu unterschiedlich sind die regionalen Schwerpunkte – je nachdem, wo gerade Politik gemacht wird. Unabhängig vom Klein-Klein vor Ort bleibt diese Frage am Ende doch irgendwie unbeantwortet: Wo genau im politischen Spektrum sind die Freien Wähler eigentlich zu verorten? So gab es auch immer mal wieder Spekulationen über Anknüpfungspunkte mit und zur AfD.

Doch bei aller Verschwommenheit gibt es innerhalb der Partei manchen Kopf, der einen politischen Kompass für die große Linie hat. Jens Spiske ist so einer – besser gesagt: Er war so einer. Denn nachdem seine Fraktionschefin im Markranstädter Stadtrat eine Zusammenarbeit mit der AfD in Aussicht stellte und es keine Anzeichen dafür gibt, dass viele Mitglieder des Stadtverbandes damit ein Problem haben, zog der Bürgermeister die Reißleine. Er ist ausgetreten bei den Freien Wählern Markranstädt, die er dort einst begründete.

Das ist konsequent und zeugt mit Blick auf seine politische Grundhaltung von einer klaren Position. Spiskes deutliches Statement ist dabei nicht ohne Risiko. Denn auch seine politische Zukunft wird so ein Stück mehr unkalkulierbar – nächstes Jahr ist Bürgermeisterwahl in Markranstädt. Jens Spiske ist jedenfalls keiner, der um alles in der Welt an seinem Sessel klebt.

Von Björn Meine