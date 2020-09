Markranstädt

Verwirrung um das geplante 300-Millionen-Projekt Protonentherapie-Zentrum in Markranstädt: Während Projektentwickler Hans-Jürgen Schenk in einem Pressegespräch erklärte, dass das Internationale Pankreas-Zentrum Leipzig vom Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und dem Protonentherapie-Zentrum gegründet worden sei, sagt Christoph Josten, medizinischer Vorstand des UKL: „Es gibt kein Internationales Pankreas-Zentrum, an dem das UKL offiziell beteiligt ist.“ Auch sei seitens des Klinikums keine Kooperation mit dem Protonentherapie-Zentrum geschlossen und auch keine derartige Vereinbarung von einem offiziellen Vertreter des Klinikums unterzeichnet worden. „Und eine offizielle Anfrage zu einer Kooperation mit dem Protonentherapie-Zentrum haben wir auch nicht gestellt.“

Auf Nachfrage zeigt sich Schenk irritiert und verweist unter anderem auf ein Schreiben an die „Investoren des Internationalen Pankreas-Zentrum Leipzig“ mit dem Briefkopf des UKL, unterzeichnet von Prof. Dr. Ines Gockel, Klinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Darin heißt es unter anderem: „Daher ist es unsere höchste Motivation, ein internationales Zentrum zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs einzurichten, dass als Kompetenzzentrum in enger Zusammenarbeit mit dem Protonentherapie-Zentrum, der Klinik für Chirurgie am Universitätsklinikum Leipzig und dem Theragnostik-Zentrum nationale und internationale Gäste anzieht.“

Von Linda Polenz