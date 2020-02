Markranstädt: Zwei CDU-Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Markranstädt

In Sachen Bürgermeisterwahl bewegt sich langsam etwas in Markranstädt. Gegenüber der LVZ gab CDU-Stadtverbandschef Michael Unverricht nun bekannt, dass sich zwei Christdemokraten der Nominierung zum Kandidaten stellen.

Stadtsprecherin und Ortsvorsteher gehen ins Rennen

Vor wenigen Wochen noch hatte die LVZ in einem Beitrag spekuliert, dass bei der CDU drei Kandidaten in Frage kommen: Unverricht selbst, Stadtsprecherin Heike Helbig und Jens Schwertfeger, Ortsvorsteher von Frankenheim-Lindennaundorf. „ Heike Helbig und Jens Schwertfeger wollen sich beide der Herausforderung stellen, Bürgermeister zu werden“, erklärte Unverricht. „Nun haben unsere Mitglieder die Wahl.“

Heike Helbig. Quelle: André Kempner

Jens Schwertfeger. Quelle: André Kempner

Unverricht : Unterstütze Heike Helbig

Er selbst habe zu Gunsten von Helbig auf eine Kandidatur verzichtet. „Ich unterstütze sie nun“, so Unverricht. „Das habe ich im Vorstand auch so gesagt.“ Helbig sei jünger, habe ein Riesen-Netzwerk und komme aus der Verwaltung. Nichtsdestotrotz akzeptiere er die Kandidatur von Schwertfeger. „Es ist das Recht eines jeden, seinen Hut ebenfalls in den Ring zu werfen“, so Unverricht. „Für mich wäre Heike Helbig aber eine gute Lösung.“

Bisher steht nur Amtsinhaber als Gegenkandidat fest

Am 21. April soll die Nominierung stattfinden, dann können die etwa 80 Markranstädter CDU-Mitglieder entscheiden, wer um das Amt des Stadtoberhauptes ins Rennen gehen soll. Als Gegenkandidat steht bisher nur Amtsinhaber Jens Spiske (parteilos) fest. Alle anderen Parteien und Vereinigungen haben sich bisher nicht zu möglichen Kandidaten geäußert. Vor acht Jahren war Spiske noch für die Freien Wähler Markranstädt (FWM) an den Start gegangen, hatte im zweiten Wahlgang die damalige Amtsinhaberin Carina Radon geschlagen. Im Oktober dann der Paukenschlag: Spiske trat bei den FWM aus, weil deren Fraktionsvorsitzende Kirsten Geppert mit Blick auf die Ausschuss-Sitze eine Kooperation mit der AfD Erwägung zog. Gemeinsam mit Spiske verließ ein weiteres Mitglied die FWM. Anfang des Jahres ist Spiske auch bei den Freien Wählern Sachsen ausgetreten, geht also als parteiloser Kandidat ins Rennen.

Wahl findet am 20. September statt

Ob die anderen Parteien und Vereinigungen überhaupt eigene Kandidaten stellen, ist derzeit noch nicht bekannt. Möglich wäre auch die Unterstützung eines anderen Kandidaten. Vermutlich läuft es ohnehin auf einen Zweikampf zwischen Amtsinhaber Spiske und dem Kandidaten oder der Kandidatin der CDU hinaus. Vor acht Jahren hatten sich im zweiten Wahlgang nicht nur die FWM sondern auch Linke und SPD hinter Spiske versammelt – mit dem Ziel, die damalige Bürgermeisterin zu stürzen. Die Bürgermeisterwahl wird am 20. September stattfinden. Ein eventuell nötiger zweiter Wahlgang ist auf den 11. Oktober terminiert.

Von Linda Polenz