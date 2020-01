Am 2. Februar wird in Leipzig ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) will es noch einmal wissen. Er tritt unter anderem gegen Sebastian Gemkow (CDU), Franziska Riekewald (Linke) und Katharina Krefft (Grüne) an. In einer Exklusiv-Umfrage der Leipziger Volkszeitung hat INSA die Leipziger befragt. Hier die Ergebnisse.