Leipzig

Leipzigs Stadtplaner haben eine Lösung für die Verteilung der Wohnflächen auf dem Areal des Wilhelm-Leuschner-Platzes gefunden. Ein großer Anteil soll nun auf dem südlichen Baufeld errichtet werden – also an der Ecke aus Windmühlen- und Grünewaldstraße.

„Es handelt sich um den Teil vom Leuschnerplatz, der den besten Anschluss an die Südvorstadt hat“, sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) der LVZ. „Um auch bei den Nutzungen nicht so einen harten Übergang hinzubekommen, ist es sinnvoll, den Wohnanteil dort höher zu gestalten.“

Global Hub soll jetzt ins mittlere Baufeld

Am Montag will Dienberg zusammen mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) den neuen Bebauungsplanentwurf für den Platz auf einer Pressekonferenz vorstellen. Dabei sollen auch die Ergebnisse eines lange erwarteten Gutachtens zum Potenzial einer Markthalle auf dem Platz präsentiert werden.

Bekanntlich hatte die Kommune das südliche Baufeld bereits 2017 an den Freistaat Sachsen verkauft – und zwar altlastenfrei für 614 Euro pro Quadratmeter. Auf einem Teilstück dieser dreieckigen Fläche, die auch „Windmühlenflügel“ genannt wird, will das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) möglichst noch in diesem Jahr seinen Institutsneubau für 34,5 Millionen Euro starten. Richtung Bayerischer Platz war zudem ein weiterer Institutsbau für das Global Hub der Universität Leipzig vorgesehen. Dieser würde 34 Millionen Euro kosten, die Finanzierung ist aber noch nicht geklärt.

So sieht die aktualisierte Planung für das Areal Wilhelm Leuschner-Platz aus. Das Global Hub der Universität soll nun neben die Markthalle ins mittlere Baufeld kommen. Dafür entstehen auf den Flächen neben dem künftigen Institut für Länderkunde (links) zu etwa 80 Prozent Wohnungen sowie im Erdgeschoss Läden. Quelle: Patrick Moye

Dienberg sagte, im vergangenen Herbst sei aus einigen Fraktionen des Stadtrates zu Recht kritisiert worden, dass im südlichen Baufeld dann kaum noch Platz für Wohnungen bliebe. „Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen noch mal neu diskutiert und eine hoffentlich gute Lösung gefunden.“ Sie sehe eine Verschiebung des Global Hub ins mittlere Baufeld vor. Dafür würden im Windmühlenflügel neben dem IfL jetzt mehrere der für Leipzig typischen Wohn- und Geschäftshäuser eingeordnet – mit 80 Prozent Wohnungen sowie 20 Prozent Läden, Dienstleistern, Gewerbe (vor allem im Erdgeschoss).

Vorlage zum Flächentausch bald fertig

Im März erhalte der Stadtrat den auf dieser Grundlage frisch überarbeiteten Bebauungsplan-Entwurf für den Wilhelm-Leuschner-Platz. Wenn die Mehrheit der öffentlichen Auslegung zur Bürgerbeteiligung zustimmt, könnte der Bebauungsplan im Jahr 2022 seine Rechtskraft erlangen. Noch vor der Sommerpause solle dem Stadtrat außerdem das Paket für einen großen Flächentausch mit dem Freistaat Sachsen vorgelegt werden. Es sei möglich, dass die Stadt dabei auch mehrere Teilflächen auf dem Leuschnerplatz einbringt und im Gegenzug wichtige Grundstücke in Leipzig erhält, die die Stadt braucht, so Dienberg.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im nördlichen Baufeld am Rossplatz könnten Teilflächen für die Juristenfakultät und das Forum Recht an den Freistaat übergehen. Auf derselben Fläche sei zudem ein bis zu 55 Meter hohes Gebäude geplant, in dem sicher auch eine Anzahl von Wohnungen Platz finden würde. Am kniffligsten bleibt die Lage beim mittleren Baufeld. Dort schlummern noch die vier Meter hohen Keller von Leipzigs historischer Markthalle im Erdreich. Der Baubürgermeister äußerte sich positiv über den jüngsten Vorschlag von Szenewirt Fatih Demirbas. „Das habe ich mit Interesse gelesen.“ Wie berichtet, will sich der Inhaber der Weinbar „Renkli“ gern beim Bau einer neuen Markthalle einbringen. Er hat bereits ein Konzept erstellt und Investoren im Rücken.

Fatih Demirbas, Chef der Leipziger Weinbar „Renkli“, möchte am historischen Standort auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz gern eine neue Markthalle bauen und sie auch selbst betreiben. Quelle: Christian Modla

Dienberg erklärte, er halte es für eine gute Idee, einen Architektenwettbewerb zur Gestaltung des mittleren Baufeldes „mit einer Markthalle sowie anderen Nutzungen in den Obergeschossen“ auszuloben. Aus aktueller Sicht sollte das aber erst geschehen, wenn Klarheit über die anderen Nutzungen und auch über das Konzept einer Markthalle herrscht. „Ich sehe das als einen schönen Schlussstein für die gesamte Entwicklung am Leuschnerplatz – mit Eröffnung der Markthalle eher am Ende dieses Jahrzehnts.“

Gutachten bejaht Wirtschaftlichkeit der Markthalle

Erste Informationen aus dem vom Rathaus beauftragten Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Projektes würden dafür sprechen, dass der historische Standort auch für eine neue Markthalle gut geeignet wäre. „Sie macht den Platz außerdem zu einem lebendigen Treffpunkt für alle Leipziger und für die Besucher dieser Stadt.“

Die Verwaltung sei daher gut beraten, sich gerade auch bei diesem Thema mit engagierten Bürgern zusammenzusetzen. „Mir gefällt, dass Fatih Demirbas offenbar nicht nur die Leipziger Gastronomie sehr gut kennt, sondern Ideen hat, wie sich auf dem Areal vielleicht etwas ganz Eigenständiges schaffen ließe, nicht nur eine Kopie der Markthallen-Konzepte aus anderen Städten.“

Im vergangenen Herbst hatte Leipzigs neuer Baubürgermeister Thomas Dienberg eine Ausstellung zum Wilhelm-Leuschner-Platz eröffnet. Heinrich Neu (links), der amtierende Leiter des Stadtplanungsamtes, kennt die Diskussionen seit ihren Anfängen im Jahr 2010. Quelle: Kempner

Auch die Option, dass ein privater Betreiber die Markthalle errichtet, wollte Dienberg nicht von vorneherein ausschließen. „Da ist noch alles offen, die Bandbreite riesig.“

Als nächster Schritt seien grundlegende Aussagen des Kulturdezernats angekündigt, ob für das mittlere Baufeld überdies eine Musikschule oder Volkshochschule in Betracht kommen. Platz für zumindest eine solche Nutzung wäre dort.

Dienberg für Beispielquartier zum Klimaschutz

Der Bürgermeister betonte, etwa die Hälfte der sechs Hektar großen Brache werde als Freifläche mit viel Grün gestaltet. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Neubebauung als ein Beispielquartier für zukunftsgerechtes, klimagerechtes Bauen anlegen.“ Er wolle zeitnah mit Bund und Land über dieses wichtige Thema sprechen und hoffe, bei den öffentlichen Trägern mit ihrer Vorbildfunktion auf offene Ohren zu stoßen.

Von Jens Rometsch