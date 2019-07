Leipzig

Aal-Ole, Käse-Maik & Co. haben am Mittwoch vorm Völkerschlachtdenkmal Stellung bezogen. Noch bis Sonntag holen die beliebten Marktschreier tief Luft, ziehen die Kundschaft mit lockeren Sprüchen in ihren Bann – und haben dann immer noch eine Kleinigkeit in petto. Donnerstag, Freitag und Samstag geben sie zwischen10 und 20 Uhr alles, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Im Kinderland für die kleinen Gäste warten weitere lukrative Angebote: Kinderschminken, Karussell, Folienballons und so weiter.

Von Dominic Welters