Leipzig

Markus Kopp wirkt locker, ja regelrecht entspannt. Er sei doch nie anders gewesen, sagt der ehemalige Vorstandschef der Mitteldeutschen Flughafen AG. Und doch: Seit dem er nicht mehr Chef der Dachgesellschaft der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ist, scheint von ihm eine Last abgefallen zu sein.

Wir treffen den Luftfahrtexperten in Leipzigs BioCity. Statt mit Airlines zu verhandeln, managt der studierte Wirtschaftswissenschaftler jetzt die Geschicke der Pharmafirma Adversis. Dort ist er auch als Gesellschafter aktiv. „Vorläufig agiere ich noch im Hintergrund“, gibt sich Kopp zurückhaltend. Im Handelsregister wird er aber bereits als Sprecher der Geschäftsführung geführt — neben den anderen beiden Geschäftsführern und Gründern Prof. Dr. Jörg Gabert und Prof. Dr. Beng Zhu.

Als Alleinvorstand 2006 nach Sachsen gekommen

Seit die Pharmafirma gemeinsam mit der Uni Leipzig den Antikörpertest „AProof“ auf den Markt gebracht hat, „ist jede helfende Hand gefragt“, meint Kopp. „Insbesondere reizt mich die unternehmerische Herausforderung in einem spannenden Segment mit einem tollen Team an der Seite“, so Kopp. Seine langjährige Erfahrung in Vertrieb und Marketing sowie Logistik und Personalführung komme ihm zugute.

2006 war er als Alleinvorstand der Flughafenholding nach Sachsen gekommen. Statt einer Vertragsverlängerung erfolgte Ende 2018 die Vereinbarung, bis zum regulären Auslaufen seines Vertrages im April 2019 seinen Nachfolger beratend zu unterstützen. Während sich das Frachtaufkommen in Leipzig/Halle rasant entwickelt hat, stagnierten die Passagierzahlen.

Kopp : Wirtschaftliches Ergebnis hat gestimmt

Kopp war nicht bereit, Billigfluggesellschaften den Hof zu machen. Dazu steht er heute noch. „Die kommen meist nur, wenn es Subventionen gibt“, sagt der ehemalige Lufthansa- und DHL-Manager. Das aber könne man den Airlines nicht vermitteln, die zu den normalen Konditionen fliegen. Wert legt er darauf, dass die Mitteldeutsche Flughafen AG im letzten Jahr unter seiner Führung „das bisher beste wirtschaftliche Ergebnis der Unternehmensgeschichte“ ausweisen konnte.

Auf sein Ausscheiden blicke er aber nicht mit Groll. Schon gar nicht will er den Abgang seines damaligen Vorstandskollegen kommentieren. Der ist schon nach wenigen Monaten gegangen worden. Über den jetzigen Vorstandschef Götz Ahmelmann sagt Kopp indes, dass der einen richtig guten Job mache. Man stehe im regelmäßigen Austausch.

Bei der Fracht auf das „richtige Pferd gesetzt“

Offensichtlich verfolgt Kopp das Geschehen in Schkeuditz weiterhin mit Interesse. Seit Corona stecke die Luftfahrtbranche in ihrer schwierigsten Krise, sagt er. „ Sachsen hat auf das richtige Pferd gesetzt, indem man sich für die Ansiedlung von DHL und den Ausbau von Leipzig/Halle zum Frachtdrehkreuz entschieden hat. Und weiter: „Ohne Flughafen hätten sich Porsche und BMW nicht angesiedelt. Dass es im Umfeld jetzt so boomt, ist eine direkte Folge davon.“

Gleichwohl brauche es die „Passage“. Politik und Wirtschaft und natürlich der Flughafen sollten nicht nachlassen, sich um die Anbindung an die großen Drehkreuze wie München, Düsseldorf und Frankfurt/Main zu bemühen. Das sei für private Reisen genauso unerlässlich wie für geschäftliche. „Und für den Messe- und Kongressstandort ohnehin.“

Familie will aus Leipzig nicht weg

Zwar habe der Diplomkaufmann mehrere Angebote im Ausland erhalten. Aber wegen der Familie habe er abgelehnt. „Meine Frau konnte ich nicht überzeugen wegzugehen. Und mein 13-jähriger Sohn fühlt sich ebenfalls in Leipzig wohler als anderswo. Wir sind mit Herz und Seele Leipziger!“

Also hat sich Kopp erfolgreich vor Ort umgesehen. Geholfen habe ihm dabei, wie er sagt, sein enges Beziehungsnetzwerk. Parallel zu seinem Einstieg bei Adversis unterstützt er Area9, eine Lernplattform mit Sitz in Leipzig, die dank künstlicher Intelligenz individuelles Lernen ermöglicht. Bis vor Corona half er ferner bei der Metropolregion Mitteldeutschland mit, neue Strukturen aufzubauen. Dort war er bereits Gründungsvorstand.

Und auch in seinem ursprünglichen Metier, der Flugindustrie, ist Kopp weiter aktiv. Dabei verschlug es ihn auf den östlichsten Flugplatz Deutschlands. Auf dem Verkehrslandeplatz Rothenburg/ Görlitz soll das Recyceln ausgemusterter Flieger stattfinden.

In Rothenburg werden ausgemusterte Flieger verwertet

„Das Ganze erfolgt unter Regie der Elbe Flugzeugwerke. Ich bin nur ein kleines Rädchen und zwischenzeitlich unentgeltlich mit an Bord.“ Das Ganze sei „unheimlich spannend“, da sich wegen der Corona-Krise viele Fluggesellschaften von Maschinen trennen wollen. In Rothenburg sollen die Flieger verwertet, sprich Teile ausgebaut und wiederverwendet werden.

Ob er dafür auch künftig noch Zeit hat? Kopp zuckt die Schulter. Bei Adversis laufe es richtig gut. Vertrieb die Firma ihren Test bislang nur im Internet, hat nach Berlin nun auch das sächsische Gesundheitsministerium und NRW den Verkauf in Apotheken erlaubt. Die Nachfrage nach dem Test, der im Blut Antikörper gegen den Sars-CoV-2-Erreger nachweisen soll, sei riesig! „In diesem Umfeld wird definitiv der Schwerpunkt meiner beruflichen Zukunft liegen“, so Kopp. Er sei zuversichtlich, dass zukünftig weitere innovative Produkte in den Laboren der Firma entstehen. Und dann setze er sich natürlich weiter als polnischer Honorarkonsul in Leipzig für die gemeinsamen Interessen Sachsens mit dem Nachbarland ein.

Von Andreas Dunte