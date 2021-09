Martin Meigen aus Leipzig-Schleußig ist schon seit 31 Jahren Wahlhelfer

Leipzig

Das Schönste, sagt Martin Meigen, waren 1990 die Kabinen. Es war März, und die DDR, die nicht mehr lange existieren würde, wählte zum ersten und letzten Mal demokratisch ein Parlament.

Auf dem Wahlzettel standen Namen wie Gregor Gysi, Lothar de Maizière oder Marianne Birthler. Und diesen Zettel, erinnert sich Meigen, nahm man nun zum ersten Mal mit in die Wahlkabine.

„Vorher war es verdächtig, wenn sich einer zum Wählen versteckte und nicht vor allen Augen den Wahlvorschlag ankreuzte“, sagt der Leipziger. „Heute würden wir einen Wahlzettel, der nicht in der Kabine ausgefüllt wurde, gar nicht akzeptieren.“

Meigen, 74 Jahre alt, Rentner und promovierter Ingenieur, ist seit 1990 Wahlvorsteher und Wahlhelfer. Nur eine einzige Wahl hat er seither verpasst, weil er im Urlaub war. Sonst zählte er in seinem Wahllokal in Leipzig-Schleußig immer mit aus, egal worum es ging: Stadtrat, Landtag, Europa, Oberbürgermeister und so weiter. Auch am Sonntag wird er wieder auszählen. Wie viele Wahlen es genau waren? Das weiß er nicht. Aber mindestens 50.

Warum legt sich einer schon so lange für die Demokratie ins Zeug? Es gibt eine kurze Antwort auf diese Frage, die lautet: „Das war für mich die einzige Möglichkeit, mich politisch zu engagieren.“

Der Wahlbetrug 1989 politisiert Meigen

Die längere Antwort beginnt in Meigens Kindheit. Er wächst nach dem Krieg in einem kirchlichen Haushalt in Schleußig auf. Beide Großväter sind Pfarrer. „Mit 13 entschied ich mich gegen die Jugendweihe“, sagt Meigen. Er wurde auch kein FDJ-Mitglied, ging lieber in seine Kirche. Und als die Montagsdemonstrationen losgingen, da lief er zwar mit, sah sich aber nie als echten Widerständler. „Da riskierten andere viel mehr“, sagt er.

1984 ließ sich Meigen in den Vorstand der Leipziger Bethanienkirche, ja: wählen. Während der Staat seine Wahlen nur inszenierte, richtete die Kirche ihre ernsthaft aus. Und Meigen schätzte das.

Dann kam der Mai 1989. Es standen Kommunalwahlen in der DDR an, jedenfalls nannte man sie so. Aber anders als sonst war eine Aufbruchstimmung im Land zu spüren. Ein Sieg der Nationalen Front war diesmal keineswegs ausgemacht. Stattdessen bahnte sich ein großer Wahlbetrug an. Besonders in Leipzig ahnten das bereits viele, weil man hier ARD empfangen konnte (jedenfalls, wenn das Wetter hielt). Und in dem Leipziger Ingenieur Meigen brodelte es von nun an.

In den Jahren vor dem Mauerfall, sagt Meigen, habe er nicht viel mit Politik am Hut gehabt. Aber als die SED die Wahl fälschte, als die Mauer fiel und viele, vor allem Fachkräfte, nun in den Westen flüchteten, da politisierte er sich. In eine Partei eintreten wollte er deshalb nicht. „Da wird mir zu viel vors Schienbein getreten und zu wenig zugehört, eigentlich bis heute“, sagt er. Aber als die DDR 1990 in ihren letzten Monaten Wahlhelfer suchte, da meldete er sich – und wurde gleich Wahlvorsteher.

Ein Wahllokal, wie für ihn geschaffen: in einer Kirche

An viel erinnert sich Meigen von seiner allerersten Wahl heute nicht mehr. Es seien zu viele Wahlen, eben mindestens 50, die er seither mitgemacht habe. Aber er weiß noch wie alles begann. Man hatte das Schleußiger Wahllokal in der Polytechnischen Oberschule Maurice Thorez eingerichtet, der heutigen International School. Am Morgen kam ein Hausmeister und schloss auf, stellte die Urnen und die Kabinen auf, trug längliche Tische in den kleinen Raum. Dann wurde gewählt.

Um 8 Uhr ging es los, um 18 Uhr schloss Meigen ab. Bis etwa 21 Uhr zählten sie aus. Am Schluss gewann die CDU – die Partei mit Lothar de Maizière an ihrer Spitze, die für die Wiedervereinigung stand. „Ich hatte dafür Verständnis“, sagt Meigen. Aus heutiger Sicht habe Helmut Kohl zwar mehr in Aussicht gestellt, als er später einlöste. Aber ohne Wiedervereinigung wäre es aus Meigens Sicht auch nicht gegangen. Meigen verrät auch, wen er selbst damals wählte: das Bündnis 90. „Ohne sie hätte es keinen Mauerfall gegeben“, sagt er. Und er ist sich bis heute treu geblieben, stimmte immer für Grün.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag wird Meigen nicht in der International School auszählen, sondern in seiner Bethanienkirche. Weil Leipzig in den vergangenen Jahren wuchs, wurde dort 2013 ein zweites Wahllokal eingerichtet. Kirchenvorstand Meigen wirkte als Vermittler zwischen Stadt und Kirche. „Da rümpften manche die Nase“, sagt er. Aber für ihn war es natürlich die perfekte Symbiose, Kirche und Politik, sein ganzes Leben vollendet in einem Wahllokal.

Einmal zählte er bis zum Morgengrauen aus

Die Wahl am Sonntag, sagt Meigen, werde eine besondere. Zum einen, weil wohl weniger als sonst zu ihm kommen werden. 1300 Wahlberechtigte sind seinem Lokal zugeordnet, einem von 405 in ganz Leipzig. Aber rund die Hälfte dürfte bis Sonntag bereits per Brief gewählt haben. Und etwa ein Fünftel geht mutmaßlich gar nicht wählen. Es bleiben für Meigen nur einige wenige Hundert.

Blutet dem Wahlvorsteher dann das Herz, wenn seine Urne zum Abend nur halb voll ist? „Natürlich bin ich für eine hohe Wahlbeteiligung“, sagt er. Dann muss er lachen. „Aber natürlich macht auch jeder Wähler Arbeit. Es ist nicht so, dass ich mich über jeden freue, der zur Tür rein kommt.“

Mehr Arbeit, das bedeute nämlich auch ein längeres Auszählen. Es bedeute eine höhere Chance, dass er und sein Team einen Fehler machen. Zwar geht jeder Schein durch mehrere Hände – und hinterher wird abgeglichen. Aber wenn dann Fehler auftauchen, dann muss man noch mal von vorn anfangen. „Man macht es lieber einmal in Ruhe, als dreimal, weil was nicht stimmt“, sagt Meigen. Bei einer Wahl war er auf dem Messegelände für die Briefwahl-Stimmen eingeteilt. Sie zählten bis zum Morgengrauen.

„Wenn mich einmal ein Computer ersetzt, ist das in Ordnung“

Dass auch bei der Auszählung Fehler passieren, daraus macht Meigen keinen Hehl. Dass mal eine Stimme durchrutscht, das passiere. Trotz aller Vorsicht. „Wir sind Menschen“, sagt er. Daher hat der 74-Jährige auch einen Wunsch für Sonntag: Ein klares Ergebnis. Wenn es nicht knapp wird, dann habe er auch keinen Grund, an sich zu zweifeln, sagt er. „Ein Rest Unsicherheit ist immer mit dabei.“ Ganz ohne Fehler, das ginge eben nicht.

Oder doch? Da sagt der Wahlvorsteher Meigen: „Wenn mich in20 Jahren ein Computer ersetzt, dann ist das auch in Ordnung.“

Von Josa Mania-Schlegel