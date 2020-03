Masernimpfpflicht: Das müssen Leipziger wissen

Leipzig

Wer noch nicht gegen Masern geimpft ist, sollte das unbedingt nachholen. Das Masernschutzgesetz ist am 1. März 2020 in Kraft getreten. Demnach müssen alle Menschen, die nach 1970 geboren sind und in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden, einen Impfnachweis vorlegen. Betroffen sind also alle Kitas, Horte und Schulen, Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen und Kliniken, Flüchtlingsunterkünfte und Wohngruppen.

Vor allen die Mitarbeiter solcher Einrichtungen seien angehalten, der Masernimpfpflicht nachzukommen, sagt das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig. So würden beispielsweise Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen geprüft und auf den aktuellen Stand gebracht. Mitarbeiter hingegen müssten selbst noch Nachweise zur Impfung liefern. Auch Menschen, die beispielsweise in Freizeiteinrichtungen mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, müssen gegen Masern geimpft sein und den entsprechenden Eintrag im Impfpass vorzeigen können. Diese Regelung greife hingegen nicht bei Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen, in denen die Bewohner fortgeschrittenen Alters sind.

Insbesondere gelte das neue Gesetz aber für Kinder und Jugendliche, die Kitas und Schulen besuchen oder neu in entsprechende Einrichtungen kommen. Wer also ab Montag die Einrichtung wechselt, muss direkt einen ausgefüllten Impfpass mitbringen. Kinder und Jugendliche, die bereits vor dem 1. März eingeschrieben waren aber noch nicht geimpft sind, können den Nachweis bis 31. Juli 2021 nachreichen. Die neue Regelung betrifft allein in Leipzig schon mehr als 200 Schulen, 263 Kitas, 75 Horte und mehr als 600 Tagespflegepersonen.

Die allgemeinen Infos zum neuen Gesetz gibt es hier zusammengefasst:

1. Wer muss den Impfschutz nachweisen?

Den Impfschutz müssen alle nach 1970 geborenen Personen nachweisen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden oder regelmäßig tätig sind. Dazu gehören Kitas, Horte, bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen.

2. Was müssen die betroffenen Personen nachweisen?

Zur Neuaufnahme zum 1. März 2020 müssen Kinder einen ausreichenden altersentsprechenden Masernschutz, eine nachgewiesene Immunität (Labornachweis) oder eine ärztlich nachgewiesene medizinische Unverträglichkeit vorlegen. Kinder im Alter von mindestens einem Jahr müssen den Nachweis für eine Schutzimpfung, Kinder über zwei Jahre für zwei Schutzimpfungen vorlegen.

3. Wann muss der Impfschutz nachgewiesen werden?

Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Alle, die am 1. März 2020 bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. Wer zum 1. März neu in eine Einrichtung kommt, muss den Impfpass mit entsprechendem Eintrag sofort vorlegen.

4. Was passiert, wenn kein Impfnachweis vorgelegt wird?

Bei nicht vorhandenem Masernschutz wird man vom Gesundheitsamt aufgefordert, den Nachweis innerhalb einer bestimmten Frist nachzuliefern. Geschieht dies nicht, kann das Amt ein Tätigkeits-, beziehungsweise Betreuungsverbot verhängen. Darüber hinaus kann Impfverweigerern ein Bußgeld bis zu 2500 Euro sowie ein Zwangsgeld drohen. Eine Zwangsimpfung erfolgt nicht.

5. Ist man nach der Impfung lebenslang immun?

Nach einer zweimalig verabreichten Masernschutzimpfung geht man von einem lebenslangen Schutz aus. Der überwiegende Anteil der Masernfälle in Deutschland betrifft Ungeimpfte und (wenige) einmal Geimpfte.

Von Elena Boshkovska