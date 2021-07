Leipzig

Eigentlich gibt es gute Argumente für die Geburtsabteilung des Leipziger Uniklinikums. Für die Versorgung im Notfall steht in einem solchen Haus naturgemäß alles bereit. Die Kinderheilkunde gilt als sehr gut. Und auch der Ende 2020 in Betrieb genommene hebammengeführte Kreißsaal überzeugt viele Frauen, die zuvor eher kleinere Krankenhäuser vorgezogen haben - er soll das Konzept eines Geburtshauses mit der beruhigenden Nähe eines großen Krankenhauses verbinden. Doch aktuell entscheiden sich manche Frauen bewusst gegen das Krankenhaus als Geburtsklinik. Grund ist, dass in der Uniklinik auch für Gebärende die ganze Zeit Masken-Pflicht besteht.

„Ich wollte unbedingt in der Uni entbinden, aber jetzt werde ich das wahrscheinlich nicht tun“, sagt eine Frau, die nur noch wenige Tage vor dem errechneten Ende ihrer Schwangerschaft steht. In ihrem Geburtsvorbereitungskurs, so erzählt sie das, wollen nun die meisten Frauen nicht in der Uniklinik entbinden - eben weil es in der derzeitigen Situation Alternativen gibt: Sowohl in den beiden anderen Leipziger Geburtskliniken im Krankenhaus St. Elisabeth und im Klinikum St. Georg gibt es keine dauerhafte Masken-Pflicht für Gebärende. Und auch in der Klinik in Borna wird mit dem Thema anders umgegangen.

Uni-Klinik: „Frauen kommen gut zurecht“

In der Uni-Klinik gilt generell Masken-Pflicht für Personal, Patientinnen und Patienten. „Allerdings erleben wir dies im Alltag nicht als problematisch, die Gebärenden kommen gut damit zurecht“, sagt Helena Reinhardt, Sprecherin der Uni-Klinik. Wichtiger als die Frage, ob mit Maske oder ohne, werde empfunden, ob und wie der Partner anwesend sein könne. Reinhardt sagt aber auch an, dass die Masken-Pflicht bei einer Überprüfung der Hygienerichtlinien demnächst auch fallen könnte. Auf die Zahl der Geburten in der Uniklinik jedenfalls hat die Masken-Pflicht keinen Einfluss: Im Mai vermeldete das Haus mehr Geburten als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Im Klinikum St. Georg galt in den vergangenen Pandemie-Monaten dagegen zu keinem Zeitpunkt eine Masken-Pflicht unter der Geburt. Durch Schnelltests und inzidenzabhängige Besucherstopps sei es gelungen, in der Geburtsklinik fast ein normales Umfeld zu schaffen. Masken müssen nur positiv getestete Gebärende tragen, wie Sprecherin Manuela Powollik sagt, „auch wenn dies unter starken Wehen sehr belastend für die Frauen ist.“

Schnell- und PCR-Tests für Gebärende fast überall Standard

Auch im Krankenhaus St. Elisabeth gibt es keine Masken-Pflicht für Gebärende. Die Klinik verweist auf die Schnell- und PCR-Tests, die bei den zur Geburt aufgenommenen Frauen durchgeführt werden - und die auch in der Uni-Klinik Standard sind.

Differenziert wird die Masken-Pflicht in der Geburtsabteilung des Sana Klinikum Borna gehandhabt. Grundsätzlich müsse das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. „Unter der Geburt gibt es aber natürlich Situationen, in denen es den Gebärenden erlaubt beziehungsweise empfohlen wird, die Maske abzunehmen“, so Sprecher Oliver Winklmüller.

