Leipzig

Die geplanten Bußgelder für Masken-Muffel in Bussen und Straßenbahnen (die LVZ berichtete) stellen die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) und das Leipziger Ordnungsamt vor schier unlösbare Probleme: Weder das Ordnungsamt noch die LVB sehen sich in der Lage, ab 1. September Maskenverweigerern in Bussen und Bahnen 60 Euro Bußgeld abzunehmen. Dies sei nur „nach konkreten Hinweisen beziehungsweise stichprobenartig“ möglich, teilte das Leipziger Ordnungsamt auf Anfrage mit.

LVB-Hausrecht könnte verschärft werden

Eine „flächendeckende Kontrolle“ des öffentlichen Nahverkehrs sei „nicht leistbar und auch nicht erforderlich“, heißt es im Leipziger Rathaus. Eine Kontrolle der Maskenpflicht in Bus und Bahn müsse vorrangig „durch die jeweiligen Verantwortungsträger“ erfolgen – im Leipziger Nahverkehr also durch die LVB. Gegebenenfalls müsse diese ihr „Hausrecht“ nutzen und so Maskenverweigerer zur Verantwortung ziehen, hob Leipzigs Ordnungsamtsleiter Helmut Loris hervor.

Die LVB zeigten sich von dieser Äußerung überrascht. Ihr Hausrecht sei nicht auf Maskenverweigerer zugeschnitten, hieß es dort. „Das Ordnungsamt hat diesen Wunsch bislang noch nicht an uns herangetragen“, so der Sprecher des Leipziger Stadtkonzerns, Frank Viereckl. Doch wenn sich ein Fahrgast weigere, eine Strafe zu zahlen, müsse die Polizei oder das Ordnungsamt geholt werden, um dies zu sanktionieren. „Etwa ein Prozent unserer Fahrgäste trägt aus möglicherweise auch bösartigen Gründen und Überzeugungen keine Maske“, sagte Viereckl. „Wir können nicht damit rechnen, dass sie unseren Kontrolleuren freiwillig eine Strafe bezahlen oder Namen und Adressen nennen.“

Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst?

Auch die Fahrscheinprüfer könnten überfordert sein. „Unsere Ticket-Kontrolleure sind für das Überprüfen von Tickets ausgebildet, nicht für hoheitliche Aufgaben wie das Erheben von Bußgeldern“, so der Sprecher. Polizeibeamte, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, würden dafür mehrere Jahre ausgebildet. „Das ist bei unseren Ticket-Kontrolleuren nicht der Fall.“

Experten halten deshalb auch den Einsatz speziell geschulter Sicherheitsdienste für denkbar, um das Maskenverbot in Bussen und Bahnen durchzusetzen. In Berlin geschieht das bereits, allerdings mit einem Sicherheitsdienst, der zur Berliner Verkehrsgesellschaft gehört. „Wenn der Freistaat einen Sicherheitsdienst beauftragt und bezahlt, dann könnte dieser das Maskenverbot im Nahverkehr durchsetzen“, wird in Leipzig laut nachgedacht. In den Tarifen der LVB sei ein solcher Kostenpunkt bislang nicht eingepreist.

Spitzentreffen in der nächste Woche

Vertreter der Stadt Leipzig und der LVB wollen in der nächsten Woche das weitere Vorgehen abstimmen. Bis dahin werde sicher auch klar sein, wie sich der Freistaat die Durchsetzung der Maskenpflicht vorstellt und dazu eine „konkrete rechtlich ausformulierte Landesverordnung“ vorliegen, heißt es. Erst dann könnten konkrete Schritte zur Umsetzung unternommen werden. Auf LVZ-Anfrage teilte das sächsische Sozialministerium mit, dass die Umsetzung jetzt mit den Städten und Gemeinden sowie dem Landkreistag diskutiert wird.

Von Andreas Tappert