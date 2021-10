Leipzig

Das Saarland, Bayern und Berlin haben es schon getan. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will die Maskenpflicht an Schulen ebenfalls lockern: Nach den Herbstferien müssten Schülerinnen und Schüler zumindest im Unterricht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, so sein Plan. Jetzt fordert der Berufsverband der Kinderärzte eine komplette Aufhebung der Pflicht, weil Corona für die Jüngsten relativ harmlos sei. Mediziner in Leipzig plädieren für einen Mittelweg – und lehnen radikale Lösungen ab.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Welcher Erwachsene wird zweimal die Woche getestet?“

„Die Maske muss weg“, sagt allerdings Dr. Marcus Langhammer, niedergelassener Pädiater mit Praxis in Leipzig-Schönefeld. Die Kinder seien seit Pandemiebeginn diejenigen, die immer wieder den Preis zu zahlen hätten. „Sie mussten Maske tragen, sie durften sich nicht treffen – und jetzt sind sie längeren und schwereren Infekten ausgesetzt“, sagt der Kinderarzt, „man sollte die Kinder jetzt in Ruhe lassen.“ Selbst die umfangreichen Tests an den Schulen stellt er in Frage. „Welcher Erwachsene muss sich zweimal die Woche testen lassen?“, fragt der Mediziner, „von den Geimpften ganz zu schweigen.“

„Ethisch und gesellschaftlich falsch“

Alle Kinderärzte monieren, dass die Kleinsten die größten Lasten zu tragen haben, während viele Erwachsene ihre Freiheiten schrittweise zurückerlangen. „Wenn wir sehen, wie Erwachsene im Stadion dicht gedrängt ohne Schutz nebeneinander grölen, den Kindern im Unterricht aber eine Maske aufnötigen, ist das ethisch und gesellschaftlich falsch und infektionsepidemiologisch nicht zwingend“, sagt Professor Wieland Kiess, Direktor der Uni-Kinderklinik.

„Kinder sind klaglos solidarisch“

„Die Kinder haben sich bislang klaglos solidarisch gezeigt“, meint auch Dr. Melanie Ahaus, Sprecherin des sächsischen Landesverbandes für Kinder- und Jugendmedizin. Es könne nicht sein, dass die Kleinsten weiter diejenigen sind, die alle Maßnahmen mittragen, während Erwachsene ohne Mund-Nasen-Schutz im Lokal oder zu Tausenden beim Fußball zusammen sitzen. Für die Lockerungen ist Ahaus auch wegen der Tests, die an Schulen zwei- bis dreimal die Woche stattfinden. Das wichtigste Argument sei aber dieses: „Alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Erzieherinnen und Erzieher könnten und sollten sich längst geimpft haben“, sagt Ahaus.

„Maske ab Klasse 5 weiter sinnvoll“

Kiess wie Ahaus plädieren für einen Mittelweg zwischen Infektionsschutz und Berücksichtigung von Kinderinteressen, der durchaus mit den Plänen von Kultusminister Piwarz zusammenpasst: weiterhin generell keine Masken in Kitas und Grundschulen. Ab Klasse 5 nur auf den Gängen, aber nicht im Unterricht. „Gerade für die Kleinen ist es extrem wichtig, die Mimik der Lehrerin oder des Lehrers zu sehen und sich auch untereinander zu sehen“, erklärt Professor Michael Borte. Es gebe aber einen effektiven Schutz durch die Masken – die seien ab der fünften Klasse weiterhin sinnvoll, so der Kinderarzt und Infektiologe am Immundefektzentrum des Klinikums St. Georg. Die Immunsysteme der Kleinsten seien nicht mehr gut trainiert, gibt Ahaus zu bedenken. „Deshalb halte ich es für einen etwas zu großen Schritt, zum Winter hin komplett alle Masken wieder abzusetzen“, sagt die Medizinerin, die in Leipzig-Connewitz praktiziert.

Mund-Nasen-Schutz nach Impfung lockern?

Man könne vielleicht darüber nachdenken, den Geimpften ab zwölf Jahren die Maskenpflicht zu erlassen, meint Borte. „Mein dringender Aufruf ist die Impfung ab zwölf Jahren“, sagt auch Wieland Kiess, „wenn wir Erwachsene und Jugendliche komplett impfen, dann ist Covid-19 besiegt.“ Die Vakzine hätten alle Prüfungen durchlaufen, seien bereits millionenfach angewandt worden und sicher.

Von Björn Meine