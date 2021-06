Maskenpflicht im Leipziger Rathaus wird abgeschafft

Leipzig

Die Maske fällt: Im Leipziger Rathaus ist ab sofort kein Mund-Nasen-Schutz mehr vorgeschrieben. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte, wird die Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Besucherinnen und Besucher in den städtischen Liegenschaften ausgesetzt. Dazu gehört neben dem Neuen Rathaus unter anderem auch das Stadthaus oder das Technische Rathaus.

Als Begründung nannte die Stadt die niedrigen Corona-Inzidenzwerte in Leipzig und Umgebung. Es gilt ab sofort nur noch ein Gebot, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5 Meter zu städtischen Mitarbeitern oder anderen Bürgerinnen und Bürgern nicht eingehalten werden kann. Dies gelte insbesondere in Fahrstühlen und engen Treppenfluren. Die Beschilderung soll in den nächsten Tagen angepasst werden.

Im Überblick: Diese Corona-Regeln gelten ab 1. Juli in Leipzig

In Leipzig fiel die Inzidenz am Mittwoch auf 3,5 – das ist der niedrigste Wert seit Anfang September vergangenen Jahres. In ganz Sachsen soll die Maskenplicht ab 1. Juli im Freien aufgehoben werden. Sie gilt dann nur noch beim Einkaufen, im ÖPNV und bei körpernahen Dienstleistungen.

Von nöß