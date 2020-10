Maskenpflicht in Leipzigs City: Ordnungsamt ist noch kulant

Leipzig

Manche Gesichter in der Leipziger City sind zu Fäusten geballt. „Quatsch mich bloß nicht an!“, steht in ihnen geschrieben. Was man gut erkennen kann, weil ihre Besitzer keine Maske tragen – und damit einen Angriffspunkt liefern. Seit Donnerstag müssen im gesamten Bereich des Innenstadtrings Mund und Nase bedeckt sein – und zwar in der Zeit von 9 bis 24 Uhr. Am sehr belebten Freitagvormittag vor dem Reformationstag halten sich geschätzt rund 90 Prozent der Passanten daran. Spricht man die Minderheit an, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Ein Oben-Ohne-Passant nestelt gleich den Schutz aus seinem Rucksack. „Ich komme aus dem Umland“, sagt er entschuldigend, „da ist es noch nicht so streng. Aber danke für den Hinweis.“ Er ist davon ausgegangen, dass die Regelung erst am Montag in Kraft tritt, ebenso eine weitere angesprochene Einkäuferin. Gereizt zückt auch sie die Maske. Es gibt zweifellos Schöneres, als sich kontrolliert zu fühlen.

Gemüseverkäuferin tritt resolut auf

Für den Markt existiert schon seit Dienstag Mundschutz-Pflicht – und die wird von den Händlern sehr ernst genommen. „Bitte setzen Sie die Maske auf“, ruft eine Gemüseverkäuferin in resolutem Ton immer mal wieder in Richtung Kundschaft. „Manche sind davon genervt“, sagt sie auf Nachfrage, „aber die meisten sehen es ein.“

Am Nachbarstand fragt ein Ehepaar mit nackten Gesichtern, was „der ganze Unsinn“ solle. „Ein Schutz wegen der steigenden Zahlen“, erklärt die Marktfrau ruhig, „zum Beispiel, damit sich ältere Menschen in Seniorenheimen nicht anstecken.“ Der Mann zischt durch die Zähne. „Klar, weil ja auch so viele aus dem Altersheim hier einkaufen“, meint er ironisch. Auf die Bemerkung eines Kunden, es wäre trotzdem schön, wenn er die Maske aufsetzte, reagiert seine Frau: „Wir haben ein Attest. Außerdem geht Sie das nichts an.“ Womit Sie vor der Pandemie durchaus Recht gehabt hätte.

Es drohen 60 Euro Bußgeld

Das Wort Bevor-Mundung – seit Corona hat es neben dem moralischen auch einen textilen Kontext. Zuwiderhandlungen können mit 60 Euro Bußgeld bestraft werden. Bislang zeigt sich die Stadt kulant. „Aufgrund der kurzfristigen neuen Rechtslage und dem Gebot des Vorsatzes wurde am Donnerstag vorrangig mit Hinweisen und Belehrungen agiert, es wurden noch keine Bußgelder verhängt“, heißt es am Freitag aus dem kommunalen Ordnungsamt. „Ziel war es, Aufklärungsarbeit zu leisten und präventiv zu wirken, denn vielen Besuchern waren die Leipziger Regelungen noch nicht bekannt. Eine statistische Erfassung erfolgte nicht.“

Während an Bus- und Bahnhaltestellen permanent Masken zu tragen sind, gilt dies in der Innenstadt erst ab 9 Uhr – trotz bereits geöffneter Läden wie beispielsweise Supermärkten. „In der Zeit davor ist die Frequenz der Innenstadt-Besucher äußerst gering“, sagt Franziska Schneider aus dem Referat Kommunikation der Stadtverwaltung.

Leipzig wartet auf Sachsen

Nun wartet die Kommune ab, was die neue, am Montag in Kraft tretende Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen vorsieht. „Nach dieser wird sich auch die Allgemeinverfügung der Stadt richten“, erläutert Franziska Schneider. Bei der innerstädtischen Mund-Nase-Schutz-Regel wird es jedenfalls vorerst bleiben.

