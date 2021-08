Maskenpflicht kommt wieder: Leipzigs Händler stellen sich auf Diskussionen mit Kunden ein

Leipzig

Nach Wiedereinführung der Maskenpflicht beim Einkauf erwägt das Leipziger Ordnungsamt keine verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Bürgerinnen und Bürger entsprechend der Sächsischen Allgemeinverfügung verhalten werden“, sagte Vize-Rathaussprecher Volker Rasch.

Zahl der Kunden ohne Maske hat zugenommen

Weil in Leipzig an fünf Tagen in Folge der Inzidenzwert von zehn Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten wurde, ist ab Dienstag nach nur zweieinhalb Wochen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in der Stadt beim Einkauf wieder Pflicht. „Es wird jetzt sicher für ein paar Tage wieder Diskussionen in den Geschäften über das Tragen der Masken geben“, befürchtete Heike Melzer, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins City Leipzig Marketing.

Sie habe beobachtet, dass der Anteil der Kunden mit Maske seit dem 16. Juli immer weiter zurückgegangen ist. Dies nun wieder umzukehren, werde am Ladenpersonal hängen bleiben. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Handel und Gastronomie mussten sich schon oft für die Festlegungen der Politik rechtfertigen“, sagte sie.

„Wir wollen zur Normalität zurück“

Den Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die Schutzmaßnahmen nicht mehr allein am Inzidenzwert zu bemessen, sondern auch am Impffortschritt, an der Hospitalisierungsrate, der Anzahl der Tests und dem Alter der Infizierten, hält Melzer für sinnvoll.

„Die Krankenhausgesellschaft ist eine Stimme, die gehört werden sollte“, forderte auch Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer für die Region Westsachsen beim Handelsverband. Große Teile des Handels hätten bislang große Opfer gebracht. „Wir wollen zur Normalität zurück“, so der Verbandsvertreter. Ein weiterer Lockdown müsse verhindert werden.

Warum hat Leipzig so hohen Inzidenzwerte?

Warum die Stadt Leipzig, die lange Zeit der Primus in Sachsen war, nun unter den kreisfreien Städten und Kreisen des Freistaats die höchste Inzidenz aufweist (Stand Montag: 12,8), ist der Leiterin des Gesundheitsamtes, Regine Krause-Döring, ein Rätsel: „Hierzu haben wir aktuell keine Erklärungen, da es keine größeren Ausbrüche in Leipzig gab.“

Von Klaus Staeubert