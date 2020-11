Leipzig

Theoretisch wäre er am Dienstag losgegangen, der Leipziger Weihnachtsmarkt. Stattdessen herrscht Leere in der Innenstadt, nur vereinzelt finden sich Hütten und Stände, die ein bisschen festliches Feeling verbreiten. Allen voran: die ansässigen Gastrobetriebe. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren sie gezwungen, immer wieder neue Corona-Schutzverordnungen umzusetzen und Hygienekonzepte zu erstellen. Vor rund einem Monat mussten alle Restaurants und Lokale schließen, Speisen und Getränke gibt es seitdem nur noch to-go, also zum Mitnehmen.

Essen vor Ort ist in der ganzen Stadt allerdings nicht erlaubt. Die Betriebe weisen nicht selten mit Schildern darauf hin, sich erst vom Geschäft zu entfernen, bevor verzehrt wird. Diese Regelung gab es bereits im Frühjahr. In der Leipziger Innenstadt kommt zu dieser Maßnahme nun noch der Punkt, dass in den Fußgängerzonen für alle und überall Maskenpflicht herrscht. Genau dort, wo viele Gastronomen derzeit mit ihren to-go-Geschäften in der Weihnachtszeit Geld verdienen wollen. Anders als bei den Betrieben außerhalb der betroffenen City-Bereiche reicht es hier jedoch nicht aus, die Lebensmittel ein paar Meter entfernt zu essen.

Vor dem Verzehr: Fußgängerzone verlassen

Denn: Gemütlich einen Glühwein trinken oder mal in eine Brezel beißen ist in den Fußgängerzonen derzeit nicht gestattet. Die maskenpflichtigen Bereiche müssen dafür verlassen werden, betonte das Ordnungsamt nun auf LVZ-Anfrage. Wer sich als Kunde beispielsweise einen Kaffee zum Mitnehmen kauft, muss aufpassen und gegebenenfalls ein Stück laufen, bevor er ihn trinkt. Das Ordnungsamt erklärt, dass diese Maßnahme auch strikt durchgesetzt werde. „Speisen und Getränke dürfen nur mitgenommen werden und sind außerhalb dieses Bereiches zu verzehren. Im Rahmen der Kontrollen wird präventiv auf die Bürger eingewirkt und an sie appelliert, ihre Maske zu tragen sowie den Verzehr der Speisen und Getränke außerhalb der Fußgängerzonen ohne Ansammlung durchzuführen“, so Amtsleiter Helmut Loris. Heißt: Essen auf dem Markt ist verboten, aber in der Katharinenstraße, zwischen Autos und Fahrradfahrern, beispielsweise im kleinen Kreis möglich.

Fußgängerzonen in der Leipziger Innenstadt: Hier herrscht Maskenpflicht und Verzehrverbot. Quelle: Stadt Leipzig

Gastronomen müssen Stehtische wegräumen

Hinzu kommt für die Gastronomen, dass sie auch keine Stehtische als Verweilmöglichkeit aufstellen dürfen. Das hätten einige getan, berichtet das Ordnungsamt: „Nach Gesprächen mit den Gewerbetreibenden und den Mitarbeitern des Außendienstes des Ordnungsamtes erfolgte eine Beräumung dieser Verweilmöglichkeiten.“ Allerdings berichtet die Stadt auch, dass bis zum heutigen Zeitpunkt keine Gruppenbildungen vor den Gewerbebetrieben festgestellt worden seien. Die Regelungen werden offenbar eingehalten.

Von Vanessa Gregor