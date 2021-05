Massenschlägerei in Leipziger Eisenbahnstraße: Konflikt mit Vorgeschichte

Leipzig

Wie kam es zu dieser erneuten Gewalteskalation in der Leipziger Eisenbahnstraße? Noch immer ist der konkrete Auslöser der Auseinandersetzung zwischen mehr als 20 Männern am Donnerstagnachmittag unklar, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nach LVZ-Informationen soll die Schlägerei aber eine längere Vorgeschichte haben.

Es war gegen 16.50 Uhr, als rund 20 Männer im Bereich Eisenbahnstraße/Hildegardstraße drei Tunesier angriffen. Zwei von ihnen, 27 und 30 Jahre alt, wurden so schwer verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Zur Art der Verletzung machte die Polizei auch am Tag danach keine genauen Angaben. Ein dritter Tunesier (27) wurde leicht verletzt und benötigte keine medizinische Behandlung. Erkenntnisse darüber, dass bei der Attacke Waffen oder gefährliche Gegenstände zum Einsatz kamen, liegen den Ermittlern zufolge bisher nicht vor. Klar ist, dass die Täter mit Steinen warfen und auch das geparkte Auto eines Unbeteiligten beschädigten.

Blutige Rivalitäten

Wer die Angreifer sind, sei noch immer nicht klar, so die Polizei. Als Einsatzkräfte mit insgesamt sechs Fahrzeugen in der Eisenbahnstraße ankamen, trafen sie nur noch die verletzten Tunesier an. Trotz sofortiger Tatortbereichsfahndung wurde kein einziger Verdächtiger aus der unbekannten Gruppierung gefasst.

Auseinandersetzungen wie diese sind hier nicht ungewöhnlich: Die Eisenbahnstraße gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt und Hotspot der Drogenszene. Blutige Rivalitäten um die Vormachtstellung im Milieu gehören dazu. Aktuell läuft dazu am Landgericht ein Prozess wegen versuchten Mordes. Nicht von ungefähr war Anfang November 2018 in dem Bereich eine Waffenverbotszone eingerichtet worden, die allerdings im März vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht etwas aufgeweicht wurde.

Auch der Angriff am Donnerstag hat womöglich seinen Ursprung in einem schon länger andauernden Konflikt zweier Gruppierungen im Kiez, war aus Behördenkreisen zu erfahren. Beide sollen in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder aneinandergeraten sein. Erst am Abend des 22. Februar dieses Jahres war es zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der sogar ein Schuss fiel. Auch da blieben die Hintergründe zunächst unklar. Die Polizei nahm damals vier Tunesier im Alter von 21, 22, 27 und 34 Jahren fest, ließ sie aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist jedoch bislang nicht sicher.

