Massive Grünen-Kritik am Silvestereinsatz – das sagt die Leipziger Polizei 

War der Silvestereinsatz der Polizei in Leipzig-Connewitz ungerechtfertigt? Die Grünen kritisierten die hohe Präsenz der Ordnungshüter im linksalternativen Stadtteil. „Ganz Connewitz fand sich in einer Belagerungssituation wieder, bei dem auch die grundrechtlich geschützte Bewegungsfreiheit zahlreicher Anwohner eingeschränkt wurde“, so der Kreisverband. „Ein Bedrohungsszenario, das diesen enormen Einsatz rechtfertigt, ist in keiner Weise erkennbar.“

Die Polizei bewältigte in der Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr über 400 Einsätze in der Stadt und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Die Hälfte der zusätzlichen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sei in Connewitz präsent gewesen, so Behördensprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage, hätte von da aus aber auch im gesamten Leipziger Südraum operiert. Ein anderer Teil sei auch für Nordsachsen und das Muldental zuständig gewesen.

„Eine der einsatzintensivsten Nächte“

„Der Jahreswechsel ist eine der einsatzintensivsten Nächte überhaupt“, so Hoppe. Die Einsatzplanung fuße auf Erfahrungen aus Vorjahren und Lageerkenntnissen. Neben Aufrufen für Corona-Proteste habe man auch zentrale Plätze wie Augustusplatz und Connewitzer Kreuz im Blick behalten. Auch am Kreuz war zunächst eine Aktion von Gegnern der Corona-Politik geplant.

Abgesehen davon habe es in Connewitz immer wieder Aktionen der linksextremen Szene gegeben. Einige davon nahmen laut Polizei ihren Ausgang im Herderpark, daher war dieser mit Flutlicht ausgeleuchtet. Die Grünen monierten auch, dass Beamte Mehrzweckpistolen trugen. Laut Hoppe ist dies Standard bei geschlossenen Einheiten. Wasserwerfer und Räumpanzer seien hingegen verdeckt abgestellt und aufgrund von Ausschreitungen in die Eisenbahnstraße verlegt worden. Dort hatten Unbekannte Einkaufswagen angezündet und anrückende Einsatzkräfte attackiert. Eine Vorgehensweise, welche die Polizei bereits aus den Vorjahren in Connewitz kennt.

Von Frank Döring