Der insolvente Leipziger Möbelhändler Massivum hat rund 4000 Kunden, die auf Geld warten. Dies erklärte Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr auf LVZ-Anfrage. Bei den Beträgen handelt es sich meist um Anzahlungen, die für nicht mehr gelieferte Möbel gezahlt wurden. Bähr schließt auch aus, dass diese Möbel eventuell noch eintreffen könnten – selbst wenn die durch Corona zerschnittenen Lieferketten wieder funktionieren sollten. „Wenn die Möbel in Indien gefertigt werden, kommen sie per Container im Hamburger Hafen an“, beschreibt der Insolvenzverwalter die Abläufe. „Um den Container zu bekommen, müssten wir erst die Rechnung aus Indien bezahlen. Selbst wenn wir das wollten, könnten wir das jetzt nicht mehr. Dafür haben wir nicht mehr genug Mittel.“

Ware erst nach Lieferung bezahlen

Der Rechtsanwalt betont, dass bei Massivum auch die Möglichkeit bestanden habe, Ware auf Rechnung zu ordern – sie also erst nach der Lieferung zu bezahlen. Kunden die sich dafür entschieden haben, würden jetzt zwar keine Ware erhalten, müssten aber auch keine Außenstände beklagen. „Ich habe alle Kunden anschreiben lassen, die sich für die Zahlungsart Vorkasse entschieden haben“, so Bähr. Sollten solche Kunden noch keine Post erhalten haben, sollten diese jetzt ihre Forderungen bei ihm geltend machen. „Parallel muss sich jeder überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, das Geld zurückzubekommen“, so der Experte. So hätten Kunden, die über Internet-Services wie Paypal bezahlt haben die Möglichkeit, ihr Geld durch den Käuferschutz zurückzubekommen.

„Das Insolvenzrecht bricht alle möglichen Ansprüche“, betont auch Claudia Neumerkel, Juristin der Verbraucherzentrale Sachsen. Wer seine Ware nicht bekomme, könne nur noch seine Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden und hoffen, dass sie später noch etwas Geld erhalten. „In Deutschland werden davon im Durchschnitt vier Prozent gezahlt“, so die Expertin. „Das ist natürlich sehr bitter.“

„Es gibt keinen generellen Schutz vor Lebensrisiken“

Vermeiden lasse sich das nur, indem Kunden Anzahlungen ablehnen und erst nach Erhalt der Ware auf Rechnung zahlen – insbesondere bei höherwertigen Gütern. „Es gibt keine gesetzliche Pflicht für Anzahlungen“, so die Verbraucherschützerin. Gerade bei Möbelkäufen seien diese riskant.

Auch Bähr rät, immer auf Rechnung zukaufen – also die Ware erst nach Erhalt zu bezahlen. Gleichzeitig betont der Rechtsanwalt aber auch, dass es keinen generellen Schutz für „Lebensrisiken“ gibt. „Wer eine Küche kauft, riskiert, dass der Hersteller oder der Händler zahlungsunfähig werden könnten“, schildert der Experte. „Wer ein Auto bestellt riskiert, dass der Autohändler pleite geht.“ Völlig auszuschließen sei das nie.

Dies gilt nach Aussage des Insolvenzverwalters nicht für den Kauf von Massivum-Restware, der derzeit im Plagwitzer Massivum-Einrichtungshaus an der Zschocherschen Straße 80-82 und im Internet-Shop stattfindet. „Natürlich kann man auch dort nie Fehler ausschließen“, sagt Bähr. „Zum Beispiel, dass eine Ware verkauft wird, die gerade ausverkauft wurde. Aber dann wird das Geld selbstverständlich zurückerstattet. Dafür haben wir Mittel zurückgelegt.“

Massivum-Online-Verkauf läuft weiter gut

Wer dort einkaufe, könne auch erst zahlen, wenn die Ware geliefert wurde. „Und natürlich nehmen wir auch Ware zurück, wenn sie nicht gefällt“, betont der Jurist. Der Abverkauf laufe gut; viele Kunden würden die Rabatte nutzen, die zwischen 20 und 30 Prozent liegen. „Wir hätten die gesamte Restware auch en bloc veräußern können“, berichtet Bär. „Aber durch unseren Abverkauf bekommen wir das Fünffache der Summe.“ Es zeichne sich ab, dass der Abverkauf noch bis September laufen könnte.

