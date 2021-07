Mathe-Koryphäe: Sayan Mukherjee wird Humboldt-Professor in Leipzig

Leipzig/Bonn

Erneute Humboldt-Professur für Leipzig: Der Mathematiker Sayan Mukherjee erhält 2022 den höchstdotierten deutschen Forschungspreis. Der 50-jährige gebürtige Inder forscht und lehrt aktuell an der Duke University in Durham in den USA und soll sowohl an die Universität Leipzig als auch ans Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften wechseln. Mit dem Instrument der Humboldt-Professur lotst das Bundesforschungsministerium Spitzenforscherinnen und -forscher nach Deutschland. Das Preisgeld beträgt fünf Millionen Euro für fünf Jahre.

Auch wenn Uni, Max-Planck-Institut und Mukherjee noch über die Details verhandeln müssen: Seine Berufung passt bestens zu den zwei jüngsten Humboldt-Preisen, die 2019 den Chemiker Jens Meiler und 2021 den Physiker Oskar Hallatschek nach Leipzig brachten: Alle drei forschen mit ihrer jeweiligen Expertise an computergestützten Methoden, um die Medizin stärker auf den einzelnen Menschen auszurichten. Meiler, der an der Medizinischen Uni-Fakultät ein Institut für Wirkstoff-Entwicklung aufbaut, feilt seither auch an einer Strategie, Leipzig im Feld der digitalisierten und individualisierten Medizin „weltweit spitze zu machen“, wie er sagt.

Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Medizin

Dazu gehört unter anderem ein Antrag für ein „Center for Medicine Innovation“ als sächsisches Großforschungszentrum mit einem jährlichen Budget von 170 Millionen Euro aus den Mitteln des „Strukturstärkungsgesetzes Kohle-Regionen“. Meiler, Mukherjee und Hallatschek zählen zu den zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hinter der Idee. Unabhängig davon sei geplant, bis zur nächsten Runde der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 2025 einen Verbund zum Thema zu schmieden.

Meiler war maßgeblich daran beteiligt, Mukherjee für den Forschungsstandort und die Stadt zu begeistern. Nicht ohne Grund: „Er ist der ideale Kandidat“, sagt er über den Kollegen. Mukherjee ist nicht nur ein Experte für Künstliche Intelligenz: Er wendet sein Wissen vorwiegend an, um die medizinische Bildgebung zu verbessern. „Er arbeitet seit Jahren eng mit Medizinern zusammen“, sagt Meiler. Mukherjees Spezialgebiet ist die Topologische Datenanalyse, bei der hochdimensionale Informationen visualisiert und dadurch handelbar werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Gratulanten zählte am Freitag Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). „Davon profitiert die Forschung in Sachsen insgesamt“, sagte er. Uni-Rektorin Beate Schücking hob hervor, dass „mit seinen Forschungsergebnissen konkretere Aussagen zur Entwicklung bestimmter Krankheiten“ möglich seien.

Von Mathias Wöbking