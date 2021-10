Leipzig

Es sei keine Frage, dass es sich bei den Bauten der Staatssicherheit und Volkspolizei nicht um gute Architektur handelt, schickt Arnold Bartetzky voraus. Auch habe er großen Respekt vor dem Anliegen des Vereins Pro Leipzig. Bekanntlich forderte dieser jüngst den Abriss aller Plattenbauten, mit denen die DDR-Machthaber den Leipziger Matthäikirchhof in den 1980er-Jahren in eine Art Festung verwandelt hatten. Zum Beispiel habe Heinz-Jürgen Böhme vollkommen recht mit seiner Einschätzung, diese Häuser seien „das betongewordene Symbol diktatorischer Macht“, erbaut ohne jede Rücksicht auf historische Bezüge, so Bartetzky.

Junge Generationen gehen an das Thema anders heran

Dennoch macht der bekannte Architektur-Kritiker, der als Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa sowie Honorarprofessor für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig arbeitet, einen anderen Vorschlag, was die Zukunft des 1,9 Hektar großen Geländes in der nördlichen City betrifft. „Nach Abwägung unterschiedlicher Gesichtspunkte setze ich mich für den weitgehenden Erhalt des Komplexes ein.“

Sollen die DDR-Plattenbauten (links) im Leipziger Matthäikirchhof abgerissen und durch eine andere Bebauung ersetzt werden? zu dieser Frage wünscht sich auch der Architekturkritiker Prof. Arnold Bartetzky eine breite, öffentliche Diskussion. Quelle: Falk Warnecke

Um das zu erklären, lädt der 56-Jährige gern in den Hof der früheren Stasi-Trutzburg ein, die zu großen Teilen leer steht. Bei einem Kunstgeschichte-Seminar, das an diesem Ort stattfand, hätten die Studierenden keinesfalls für einen Abriss plädiert, berichtet er. „Junge Generationen gehen an das Thema eben anders heran als Menschen, in deren Biografie dieses Bauwerk Wunden geschlagen hat.“

Was wünschen wir uns wirklich in der Innenstadt?

Maßgeblich für die Entscheidung über die Weiterentwicklung des Areals sei die Frage nach der künftigen Nutzung, die eine intensive Debatte verdiene. „Immerhin geht es um die letzte große City-Brache in Leipzig, zugleich Keimzelle der Stadtgeschichte. Was wünschen wir uns wirklich in der Innenstadt? Das 25. Hotel, noch ein Shoppingtempel oder der Sitz eines Dax-Konzerns sind sicher keine zukunftsweisende Antwort.“

Skeptisch sieht Bartetzky auch die Idee des „Forums für Freiheit und Bürgerrechte“, das ein Drittel der Fläche einnehmen soll. Natürlich stehe das Museum in der Runden Ecke nicht zur Disposition, auch ein zentrales Stasi-Aktenarchiv sei passend für diesen Ort. Doch sei schwer vorstellbar, dass es gelingt, mit dem Forum Leben in das Areal zu bringen. Es sei völlig realitätsfern anzunehmen, dass es das Bedürfnis gebe, dort 365 Tage im Jahr über Diktaturerfahrung und Demokratie zu diskutieren, zumal sich in Leipzig schon mehrere Institutionen höchst engagiert diesem Themenfeld widmeten.

Preisgünstige Räume und niederschwellige Angebote

Stattdessen schwebt ihm eine andere, „direkte Form der Demokratisierung des Geländes“ vor. Was in Leipzig und erst recht in der City fehle, seien preisgünstige Räume für Kreative, Künstler, Vereine, Handwerker, Reparaturwerkstätten, soziale Initiativen. „Es geht um niedrigschwellige Angebote für Kulturschaffende und Kleinunternehmer, die vor allem junge Menschen in die Innenstadt locken.“

Mit allerlei Plakaten wirbt die Leipziger Stadtverwaltung bei der Bürgerschaft dafür, sich an der Diskussion um die Zukunft des Matthäikirchhofs zu beteiligen. Quelle: André Kempner

Als Vorbild verweist der Professor auf das Haus der Statistik, einen DDR-Bürokomplex am Berliner Alexanderplatz. Die Entwickler eines Konzepts für dessen behutsame Sanierung wurden vor wenigen Tagen auf der Architekturbiennale in Venedig mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnet. Ein weiteres Beispiel sei das frühere Rechenzentrum in der Mitte von Potsdam – ebenfalls ein banaler Bau der DDR-Moderne, der laut Eigenwerbung der heutigen Nutzer zum „größten soziokreativen Zentrum des Landes Brandenburg“ verwandelt wurde.

Zement für acht Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich

„Allein die Zementherstellung ist für acht Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes auf der Erde verantwortlich“, erinnert Bartetzky. Statt durch immer wiederkehrenden Abriss und Neubau – wie jüngst in Leipzig beim SAB-Forum – weitere Klimasünden zu begehen, könnte die Kommune als Eigentümerin der Grundstücke am Matthäikirchhof ein Signal für ein Umdenken setzen. „Die Häuser sind sanierungsfähig und dann vielfältig nutzbar.“

Die alten Garagen und Betonflächen sollten jedoch einer Grünanlage weichen, die den tristen Innenhof in eine innerstädtische Oase der Ruhe verwandelt. Wenige präzise Eingriffe ermöglichten zudem eine Öffnung des Areals zur Stadt. „Die City bekäme damit einen Ort, der ihr bisher fehlt“, sagt der Professor. „Er würde einerseits als authentisches Geschichtszeugnis an den Stasi- und Polizeistaat erinnern, aber ebenso für dessen Überwindung stehen – indem er für engagierte Leipzigerinnen und Leipziger zugänglich gemacht wird.“

Von Jens Rometsch