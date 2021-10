Leipzig

Unter dem Matthäikirchhof schlummern die Reste der ältesten Leipziger Geschichte. Denn dort befand sich die „Urbs Libzi“, in der Bischof Eid verstarb, dem die Stadt ihre erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1015 durch Bischof Thietmar von Merseburg verdankt. Auch der Nachfolgebau, eine Zwingburg des Markgrafen von Meißen, wurde dort im 12. Jahrhundert errichtet. In der Bombennacht vom 4. Dezember 1943 versank dieses wohl geschichtsträchtigste Leipziger Viertel in Schutt und Asche; anschließend wurden nur die Trümmer und Häuserreste abgefahren – was sich unter der Erde befand, blieb unangetastet. Die Stadt will das Areal neu bebauen, doch es mehren sich Stimmen, die die Einbeziehung der im Untergrund vermuteten spektakulären Befunde in die Neubebauung fordern.

Forscher finden Knochen von Bomben-Opfern

Zu DDR-Zeiten war der Matthäikirchof abgeschottet. Denn dort hatte die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in den 1950er Jahren ihr Leipziger Hauptquartier aufgeschlagen, einen Saalneubau an der „Runden Ecke“ errichtet und einen monströsen Büro-Plattenbau mitten in das Areal geklotzt. Doch ansonsten ließen die Geheimdienstler das geschichtsträchtige Gelände so wie es war: Der Boden wurde mit Parkplätzen und Garagen versiegelt – die Zeugnisse der Vergangenheit kaum angerührt.

Nach der Stasi übernahm das Bürgerkomitee Leipzig das Gelände. „Mitte der 1990er Jahre sackten Flächen im Innenhof ab“, erzählt Tobias Hollitzer, der heute die Gedenkstätte Museum in der „Runde Ecke“ leitet. „Als dort die Erde entfernt wurde, stießen wir auf Keller der Vorgängerbauten. Es wurden Briketts gefunden die noch aussahen, als seien sie gerade erst angeliefert worden. Und es kamen noch Knochen von Opfern der Bombennacht zutage.“

Susanne Beutler und Tobias Hollitzer erforschen die Geschichte des Matthäikirchhofs für eine Ausstellung in der „Runden Ecke“. Quelle: Andre Kempner

Als die Forscher der „Runden Ecke“ für eine Ausstellung über die Geschichte des Areals recherchierten, stießen sie auf den Nachlass des Leipziger Archäologen Herbert Küas, der zwischen 1950 und 1956 auf dem „freigebombten“ Kirchhof rund 150 Suchgräben in die Erde getrieben hatte und Spektakuläres an den Tag brachte: Er wies nach, dass sich die Wiege Leipzigs auf dem Matthäikirchhof befand, legte unter anderem Reste einer Burg und eines ehemaligen Franziskanerklosters frei.

Die Forscher der „Runden Ecke“ befürchten jetzt, dass bei der beabsichtigen Neubebauung des Viertels die Kostbarkeiten im Untergrund unwiederbringlich verloren gehen könnten. „Das Areal des früheren Matthäikirchhofs ist für Leipzigs Stadtgeschichte zu wichtig“, sagt Tobias Hollitzer. Dies gelte um so mehr, da sich die Stadt Leipzig auf die Fahne geschrieben hat, dort Stadtgeschichte erlebbar zu machen und das Gebiet zu einem Ort mit „nationaler und internationaler Ausstrahlung“ zu entwickeln. „Wenn wir hier einen Geschichtsort entwickeln wollen, dürfen wir diesmal nach den Ausgrabungen nicht wieder alles wegbaggern“, meint er. „Wenn historische Sensationen zum Vorschein kommen, müssen sie in die Neubebauung integriert werden.“ Für ihn stehe fest, dass „die Planungen für die Neubebauung erst nach den archäologischen Grabungen“ starten sollten.

„Auf dem Kirchhof stand eine kleine Stadt“

Dies sieht Archäologe Thomas Westphalen ähnlich – auch wenn die fast 70 Jahre alten Forschungsergebnisse des inzwischen verstorbenen Küas im Lichte neuer Forschungen etwas anders gesehen werden. „Küas hat nur ein Teil der alten ,Urbs Lipzi’ entdeckt, die Thietmar von Merseburg 1015 erwähnte“, glaubt der Abteilungsleiter des sächsischen Landesamtes für Archäologie. Die „Burg“ sei in Wahrheit eine kleine „Stadt“ gewesen, deren Ausdehnung bis in die Hainstraße reichte, wie neue Forschungen ergeben hätten. „Wir wissen nicht wie es im Inneren aussah, aber wahrscheinlich war sie dicht bebaut – mit Häusern aus Holz, also ohne eine steinerne Burg.“

Der steinerne Leipziger Burgturm – den Küas auf die Zeit der Ersterwähnung datierte – sei höchstwahrscheinlich erst im 12. Jahrhundert entstanden. „Wenn wir bei Ausgrabungen auf dem Matthäikirchhof tatsächlich auf einen steinernen Bergfried aus dem 11. Jahrhundert stoßen würden, wäre das eine Sensation“, sagt Westphalen. Wichtig sei aber auch, neue Erkenntnisse über die Burgarchitektur und die Struktur der frühen slawischen Stadt zu gewinnen. Davon würden es aber vermutlich im Boden nur noch Holzreste geben – und verfärbte Bodenschichten, die unter anderem den Verlauf der damaligen Wallanlagen zeigen. „Wir wissen, dass der Graben vor dem Wallsystem vier bis elf Meter breit und wenigstens zwei Meter tief war“, so Westphalen.

So könnte die „Wiege Leipzigs“ nach den neuesten Forschungen der Archäologen des sächsischen Landesamtes ausgesehen: Eine kleine noch slawisch geprägte Stadt voller Bauten aus Holz. Quelle: Grafik: Rainer Ilg, Repro: Andre Kempner

Als gesichert gilt auch, dass es spätestens im Jahr 1017 eine Kirche gab. Bei Ausgabungen für einen Luftschutzbunker unter dem Richard-Wagner-Platz sind Archäologen 1942 auf einen Friedhof mit sterblichen Überresten aus dem 11. und 12. Jahrhundert gestoßen. „Solche Friedhöfe wurden dicht an Kirchen angelegt, sie könnte also in der Nähe des heutigen Richard-Wagner-Platzes gestanden haben“, sagt Westphalen. Dort, wo sich bis zum 1230 die Burg befand, sei später das Franziskanerkloster mit Kirche und Konventsgebäude errichtet worden. „Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Matthäikirche war im Kern die mittelalterliche Klosterkirche.“ Bei Grabungen könnten auch Reste gefunden werden, die diese wechselvolle Geschichte erhellen.

Die Archäologen vermuten, dass sich auf dem Matthäikirchhof auch noch Spuren von noch früheren Siedlern finden lassen – denn auch Küas ist bei seinen Grabungen auf Hinterlassenschaften aus verschiedenen Epochen der Vorgeschichte gestoßen. „Das Gelände des Matthäikirchhofs war wegen seiner exponierten Lage an der wasserreichen Aue seit 7000 Jahren besiedelt, allerdings nicht durchgehend“, meint Westphalen.

So hat der Leipziger Archäologe Herbert Küas die „Wiege Leipzigs“ nach seinen Ausgrabungen vor 70 Jahren gesehen: Eine Burg aus Stein (im Vordergrund), umgeben von Siedlungshäusern aus Holz. Quelle: Grafik: Herbert Küas / Repro: André Kempner

Die Experten des Landesamtes wissen nicht – wie andere vermuten – ob Küas seine Fundstücke komplett im Boden gelassen hat. Nur so viel scheint sicher: Tief graben müssten sie heute nicht, um dies herauszufinden. „Was historisch relevant ist, befindet sich in einem Meter Tiefe“, glaubt Westphalen.

Auch er plädiert deshalb dafür, vor der Neubebauung vorbereitende archäologische Untersuchungen auf dem Gesamtareal durchzuführen. „Maximal ein Jahr ist notwendig, um sich an die archäologische Substanz heranzutasten und Klarheit über ihren Erhaltungszustand zu bekommen“, sagt er.

Internationaler Gestaltungswettbewerb vorgeschlagen

Anschließend sollte entschieden werden, was freigelegt wird, wie es vor Verwitterung geschützt wird und was in die Neubebauung einbezogen werden könnte. „Wenn bedeutende Funde gemacht werden, sollte man sie breit diskutieren – zum Beispiel mit einer wissenschaftlichen Konferenz“, sagt Westphalen. Die Stadt könnte dazu neben Archäologen auch Architekten und Stadtplaner einladen, „die für solche Themen ein Gespür haben“. Und natürlich Historiker sowie Baugeschichtler.

Angesichts der Bedeutung des Areals könnte die Stadt auch über einen internationalen Gestaltungswettbewerb nachdenken, sobald Ergebnisse vorliegen. „Mit so einem Wettbewerb könnten Lösungen dafür entwickelt werden, wie die erhaltenen Reste in die Gegenwart transportiert werden“ – also „mit hohem Anspruch in die Neubebauung“ integriert werden können. Die Funde könnten so für zukünftige Generationen „zum Sprechen gebracht“ werden, meint Westphalen.

Thomas Westphalen gräbt seit Jahrzehnten im Leipziger Untergrund. Bei seinen Ausgrabungen am Leipziger Brühl hat er unter anderem seltene Scherben gefunden. Quelle: André Kempner

Ob es dazu kommt, liegt vor allem in den Händen der Stadt Leipzig. Denn sie müsste die umfangreichen archäologischen Grabungen auf dem Matthäikirchhof bezahlen, ebenso die wissenschaftliche Konferenz und den internationalen Gestaltungwettbewerb – und die Ergebnisse später umsetzen lassen. So ein Kraftakt könne nur gelingen, wenn es dafür in der Stadtgesellschaft einen breiten Konsens gibt, glaubt Archäologe Westphalen. „Das muss schon eine städtische Herzensangelegenheit sein. Wenn es das nicht ist, kann man es auch lassen.“

Von Andreas Tappert