Leipzig

Die Geschichte der Mauer scheint einen klaren Anfang und ein klares Ende zu haben: Am 13. August 1961 wurde sie gebaut, am 9. November 1989 eingerissen. Hat sich die Sache damit erledigt? Natürlich nicht. Sie zu den Akten zu legen, verbietet sich schon wegen der mindestens 140 Maueropfer, die allein in Berlin an der innerdeutschen Grenze ihr Leben ließen.

Am Samstag zeigt das Erste zur Prime Time einen Spielfilm über jenen Tag im August vor 60 Jahren. Und mit zwei Liebesgeschichten, Doping-Ermittlungen, etwas Nazi-Aufarbeitung und mehreren Familien-Tragödien mag die ARD-Produktion für gut anderthalb Stunden reichlich vollgepackt sein. Doch nach einer Vorab-Aufführung Dienstagabend im Leipziger Cinestar meldete sich im anschließenden Publikumsgespräch eine LVZ-Leserin, die sich als 23-jährige Studentin vorstellte. Der Film habe sie sehr berührt, sagte sie. Sie habe viel über Fragen nachgedacht, die ihr davor nie in den Sinn kamen.

Was der Mauerbau vor 60 Jahren mit dem Leben vieler Menschen anstellte, kann man sich als Nachgeborener kaum vorstellen. Daher ist es wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Gern mit fiktiven Schicksalen wie in „Dreieinhalb Stunden“, zumal der Film ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Von den Figuren, die in einem Zug auf die innerdeutsche Grenze zufahren, ist keiner einfach nur der Bösewicht. Noch stärker berührte indes die Gesprächsrunde im Anschluss, in der Zuschauerinnen und Zuschauer ihre persönlichen Erinnerungen erzählten und damit zeigten: Geschichte vergeht nicht.

Von Mathias Wöbking