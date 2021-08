Leipzig

2G statt 3G – so lässt sich in aller Kürze der Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für Großveranstaltungen bei steigenden Infektionszahlen zusammenfassen. Gerade plädierte der CDU-Politiker öffentlichkeitswirksam dafür, „dass bei zunehmenden Infektionen und zunehmender Belegung der Krankenhäuser große Sport- und Kulturveranstaltungen nur von geimpften und genesenen Menschen besucht werden können“. Also keine Schnelltests mehr, deren Zuverlässigkeit aufgrund der Delta-Variante zunehmend in Verruf geraten ist und landläufig nur noch mit 60 Prozent angegeben wird.

Ein Vorschlag, der durchaus umstritten ist, auch in Kretschmers eigener Partei. Zum Beispiel bei Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Was aber sagt die hiesige Veranstaltungsbranche zu dem Plan des sächsischen Ministerpräsidenten? Sie scheint mit ihm zu hadern. Allerdings gibt es weder eine eindeutige Zustimmung noch eine dezidierte Ablehnung – sofern es überhaupt eine Antwort gibt.

Verhaltene Äußerungen

Die Veranstalter des Highfield-Festivals auf der Magdeborner Halbinsel beispielsweise wollen sich „zum jetzigen Zeitpunkt“ zu Kretschmer nicht äußern. Im Gegensatz zur Leipziger Mawi Concert GmbH, die auf den Status quo verweist: „Wie mehrfach angekündigt, werden wir jedem Interessenten den Besuch unserer Konzerte ermöglichen. Bei unseren Veranstaltungen gilt die 3G-Regel, wir bieten jedoch als besonderen Service an, dass jeder, der nicht geimpft, getestet oder genesen ist, sich direkt bei uns an der Parkbühne testen lassen kann, sodass jedem ein Konzertbesuch möglich ist.“

Etwas deutlicher wird die Landstreicher Konzerte GmbH aus Berlin, wo es heißt, dass es prinzipiell am wichtigsten sei, dass Großveranstaltungen überhaupt stattfinden können – auch im Herbst und bei steigenden Infektionszahlen. Unter welchen Voraussetzungen, dies sei natürlich zu diskutieren. Man wolle sich jedoch vorab kein Urteil über Kretschmers Vorschlag erlauben, werde die von Regierungsseite gefällten Maßnahmen aber auf jeden Fall akzeptieren.

Die Zurückhaltung ist nachvollziehbar. Einerseits plädieren viele Veranstalter – ob nun von Großkonzerten oder von Club-Indoor-Partys – schon seit Monaten dafür, dass sich die Menschen impfen lassen. Herdenimmunität ist nach wie vor das Ziel, um auf lange Sicht wieder zu einem „möglichst sicheren Normalbetrieb“ zurückkehren zu können – soweit dies überhaupt möglich ist. Weshalb beispielsweise bei Konzerten auf der Leipziger Festwiese schon Impfangebote gemacht werden. Andererseits würden den Veranstaltern bei einem Umschwenken von der 3G- auf die 2G-Regelung viele Besucherinnen und Besucher verloren gehen – nämlich die, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, oder auch die, die es bislang versäumt haben. Und klar ist: Nach 18 Monaten massiver Einschränkungen und wirtschaftlicher Einbußen braucht die Branche jeden einzelnen, der bereit ist, für eine Karte zu zahlen.

„Brauchen höhere Impfquote“

Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, der das Stadion und die Arena in Leipzig gehören, hält ebenso wenig von einem endgültigen Urteil. „Das ist nicht so einfach. Ich finde den Vorschlag spannend. Diese Diskussion muss früher oder später geführt werden“, findet Kölmel. Wie das alles, falls es denn so kommt, am Ende gesellschaftlich getragen wird oder moralisch einzustufen ist, das sei die Frage. Klar seien zwei Dinge: dass der Vorschlag technisch umsetzbar sei dank entsprechender Einlasskontrollen und „dass wir eine höhere Impfquote brauchen. Am Ende will keiner wieder so einen Herbst wie im vergangenen Jahr, in dem alles abgesagt wird.“

Dass auf diese Weise von politischer Seite ein Anreiz geschaffen beziehungsweise Druck ausgeübt werde, sich impfen zu lassen, sieht Kölmel kritisch: „Ich würde mir wünschen, dass sich die Leute in dieser Pandemie aus Überzeugung impfen lassen und nicht aufgrund von Anreizen.“ Gleichzeitig arbeite die Branche an neuen Hygienekonzepten für den Herbst: Die Idee sei, eine 85-prozentige Impfquote unter den Besuchern zu haben, um so den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen. Das wäre allerdings damit verbunden, Besitzer von Tickets vorab zu kontaktieren und nach ihrem Impfstatus zu fragen.

RB Leipzig und SC DHfK Leipzig bleiben vorerst bei 3G-Konzept

Beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig soll die 3G-Regel weiterhin gelten. Zutritt in die Red Bull Arena bekommt am Spieltag also nur, wer einen kompletten Impfschutz, eine überstandene Corona-Erkrankung oder ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Dies darf bei einem PCR-Tests nicht älter als 48, bei Schnelltests aus zertifizierten Testzentren nicht älter als 24 Stunden sein. Liegt der sogenannte 3G-Nachweis nicht digital vor, muss er vor dem Einlass an der Hauptkasse auf dem Stadionvorplatz bestätigt werden.

Auch die Handballer des SC DHfK Leipzig halten für ihre Testspiele in dieser Woche am 3G-Konzept fest. Alle Fans, die geimpft, genesen oder getestet sind, sollen bei den Benefiz-Spielen gegen ThSV Eisenach am Mittwoch und gegen den EHV Aue am Donnerstag in der kleinen Arena (jeweils 18.30 Uhr) Platz finden können. Die Erlöse kommen den Flutopfern in Westdeutschland zugute. Für die Regelungen in der kommenden Bundesligasaison will der Verein zunächst die Entscheidungen der Landesregierung abwarten.

Ob Kretschmer mit seinem Vorschlag überhaupt auf fruchtbaren Boden stößt, wird sich am Dienstagabend zeigen, wenn die Ergebnisse des jüngsten Bund-Länder-Treffen voraussichtlich bekanntgegeben werden. Falls ja, dürfte es nur wenig Widerstand seitens der Veranstalter geben. Kölmel findet da klare Worte: „Wenn es am Ende so ist und wir vorübergehend nur Geimpfte und Genese reinlassen dürfen, dann ist das halt der Weg.“ Mit Betonung auf „vorübergehend“.

Von Christian Neffe