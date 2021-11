Leipzig

Algebra, das ist das mit den Zahlen und Gleichungen, Geometrie das mit den Formen – so ungefähr nimmt man es aus dem Mathe-Schulunterricht fürs Leben mit. Doch am Leipziger Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften gibt es drei junge Menschen, denen diese Aufteilung merkwürdig vorkommt. „Die Welt besteht aus Kurven“, sagt Samantha Fairchild. „Aber in den Anwendungen fokussiert sich Algebra meist nur auf Linien.“ Das liegt daran, fügt Paul Breiding an, dass Algorithmen für das Lösen mathematischer Probleme oft auf Methoden aus der sogenannten „linearen Algebra” basieren, welche die Geometrie flacher Objekte formelhaft beschreibt. „Dabei sind viele Gegenstände nicht flach, sondern kurvig“, betont er. Autos beispielsweise, deren Aerodynamik Ingenieure berechnen.

Der 33-Jährige leitet die Forschungsgruppe, zu der neben der 29 Jahre alten US-Amerikanerin Samantha Fairchild die 25-jährge Albanerin Elima Shehu gehört. Zusammen spüren sie nun für mindestens drei Jahre dem Rätsel der „nichtlinearen Algebra“ nach. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) sieht so viel Potenzial in den Ideen der drei jungen Leute, dass sie ihr Vorhaben im Rahmen des Emmy-Noether-Programms mit mehr als einer Million Euro fördert.

Welche Struktur haben große Datenmengen?

Seit einigen Jahren häuft die Menschheit so viele und vielfältige Informationen in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor an. Eine gigantische elektronische Datenmenge ist entstanden und wird immer größer. Doch wie man dieser „Big Data“ Herr wird, wie man sie interpretiert und sinnvoll nutzt, ist keineswegs klar. An dieser Stelle liegt einer der Ansatzpunkte des Trios, hier könnte aus der mathematischen Theorie einmal Praxis werden. „Große Daten sind nichts anderes als lange Listen aus Zahlen“, erklärt Breiding. „Nur sagen sie einem nichts, solange man ihre Struktur nicht deuten kann.“ Allein aus der Tatsache, dass sie eine Struktur haben, folgt immerhin, dass sie auch eine Geometrie besitzen – und die lässt sich abbilden.

Breiding hat zum Beispiel die Molekülstruktur der chemischen Verbindung Cyclooctan in ein dreidimensionales Bild übersetzt. Die farblose Flüssigkeit ist gefährlich: Im Zusammenspiel mit Luft entzündet sich das Gemisch leicht. Von der räumlichen Anordnung der Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atome hängt die Stabilität ab. „Die Geometrie der Molekülstruktur abzubilden, erlaubt Rückschlüsse auf physikalische Eigenschaften des Moleküls.“ Er lächelt. „Außerdem mag ich einfach die Bilder ganz gern.“ Samantha Fairchild teilt diese Leidenschaft: „Die Bilder hauchen den Zahlen Leben ein“, sagt sie. „Wir können Strukturen sehen, die zuvor unsichtbar waren.“

25 Jahre Leipziger Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften Mathematik ist keine Insel, sondern spielt auch in den meisten anderen Disziplinen eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund entschied sich die Max-Planck-Gesellschaft 1995, neben dem bereits existierenden Institut für Mathematik in Bonn ein neues Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI MiS) aus der Taufe zu heben. Fächerübergreifende Forschung und Anwendungsorientierung sollten die Früchte mathematischer Wissenschaft möglichst weit streuen – und im Ergebnis auch auf das eigentliche Fach zurückstrahlen. 1996 war es soweit: Auch wenn Mathematik keine Insel ist, ging das neue Institut in der Inselstraße im Leipziger Zentrum-Ost an den Start. Gründungsdirektoren waren Stefan Müller, Eberhard Zeidler und Jürgen Jost, der dort noch immer im Amt ist. Wie Jost kürzlich in einem Interview sagte, sieht er die Bedeutung der Mathematik heute noch größer als vor 25 Jahren. Sie sei „eine der großen Zukunftswissenschaften“, weil sie Wege finden könne, mit riesigen Datenmengen vernünftig umzugehen, „darin Strukturen zu entdecken und kreativ zu erforschen, wie man auf deren Basis unsere Zukunft gestalten kann“. Rund 150 Wissenschaftler, darunter viele Doktoranden, forschen am MPI MiS, dessen Direktoren-Trio aktuell Felix Otto und Bernd Sturmfels vervollständigen. Unter den drei Leipziger Max-Planck-Instituten ist es das kleinste, dennoch kommen in einem Vierteljahrhundert imposante Zahlen zusammen: Aus 68 Ländern stammten die Forscherinnen und Forscher seither. Mehr als 300 Doktoranden und 550 Postdocs wurden ausgebildet. Mehr als 3700 Publikationen in internationalen Fachzeitschriften gehen auf das Konto des MPI MiS.

Die Forschung stehe allerdings erst ganz am Anfang. „Es ist wie Detektivarbeit“, sagt Breiding. „Wir rätseln, wie sich aus algebraischen Gleichungen Information entnehmen lässt.“ Wenn sie das Rätsel lösen, soll algebraische Geometrie auch sichtbar machen, wie riesige Datenmengen zusammenhängen. Um die zwei Stellen zu besetzen, die die DFG ihm bezahlt, hatte Breiding Kandidaten aus aller Welt zum Online-Vorstellungsgespräch eingeladen. Fairchild und er sind promoviert, Elima Shehu hat einen Ingenieursabschluss in Tirana gemacht und schreibt in Leipzig jetzt eine computerwissenschaftliche Doktorarbeit.

Mathe-Hochburg Leipzig

Für Mathematikerinnen und Mathematiker bietet Leipzig ein inspirierendes Arbeitsumfeld. Hier gibt es nicht nur das Max-Planck-Institut: Darüber hinaus hat das Zentrum für skalierbare Datenanalyse (ScaDS.AI) der Universität auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz bundesweite Strahlkraft entwickelt. In den kommenden fünf Jahren soll Leipzig zudem für mehr als 40 Millionen Euro einen Hochleistungsrechner bekommen, der in großer Geschwindigkeit riesige Datenmengen bewältigt – und die Zahlenkolonnen vielleicht ja mit einer Software interpretiert, die unter anderem auf den Ergebnissen der Emmy-Noether-Forschungsgruppe basiert.

Samantha Fairchild dachte dennoch zuerst, es gehe um eine Stelle am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn. „Jetzt bin ich aber froh, dass ich in Leipzig gelandet bin“, sagt sie und lächelt. Mit ihrem Mann, ebenfalls Mathematiker, und zwei Katzen ist sie in eine Wohnung am Rosental gezogen. Elima Shehu wohnt ums Eck zum Max-Planck-Institut im Leipziger Zentrum-Ost. Auch sie ist mit einem Mathematiker liiert, der an der Görlitzer Hochschule eine Stelle gefunden hat.

Breiding kratzt sich an der Stirn. „Nur ich bin nicht mit einer Mathematikerin zusammen“, bemerkt er. Mit dem Zug pendelt er aus Berlin. Mindestens einmal pro Woche treffen sich die drei zur Beratung, ansonsten tüftelt jeder allein vor sich hin oder mit einigen der vielen anderen Forscherinnen und Forscher am Institut. Donnerstags und freitags arbeitet Breiding jedoch meist zu Hause: Dann hat seine Frau Spätdienst, und er holt den zweijährigen Sohn aus dem Kindergarten ab. Manchmal schauen sie sich dann zusammen Bilder an. Das mögen sie beide – ob die Bilder nun auf Mathematik fußen oder auch nicht.

Von Mathias Wöbking