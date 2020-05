Sachsens Chefapotheker Schmidt rät: „Nicht bis zur letzen Tablette warten“

Leipzig

Derzeit gibt es eklatante Versorgungsprobleme bei Medikamenten. Ob Antibiotika oder Psychopharmaka – es fehlt an allem. Sachsens Apothekerkammer-Präsident Friedemann Schmidt (56) erklärt, warum das so ist, was die Patienten tun können und worin ein Ausweg bestehen könnte.

Warum gibt es Engpässe bei Antibiotika?

Unsere Antibiotika kommen fast ausschließlich aus Asien. Es gibt keine eigene Produktion mehr in Deutschland. Die nur sehr ruckelige Lieferung ist eine Folge des Corona-Shutdowns in China und Indien. Bei den Psychopharmaka fehlen besonders Mittel gegen Depressionen. Das ist ganz schlecht, weil neurologisch-psychiatrische Patienten sehr schwer einzustellen sind, das dauert lange. Wenn dann wegen Medikamentenmangel ein Therapieabbruch oder eine Umstellung erfolgen muss, ist das schon dramatisch.

Wieso fehlen jetzt auch Krebsmedikamente?

Dabei handelt es sich um relativ preiswerte Mittel zur Standardbehandlung bei Krebserkrankungen, um Chemotherapeutika. Zu einen steigen immer mehr Hersteller aus, weil sich daran nicht viel verdienen lässt. Zum anderen spielt der Lockdown in Norditalien eine Rolle. Dort haben viele Pharmafirmen ihre Produktionsstätten.

Ist der Pneumokokken-Impfstoff für Kinder knapp?

Nein, den gibt es. Und ich rate allen Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Es wäre nicht gut, wenn wegen der Corona-Krise ganze Jahrgänge nicht richtig durchgeimpft würden.

Was ist mit dem Rat an über 65-Jährige, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen?

Die Empfehlung, dass sich insbesondere ältere Menschen mit Vorerkrankungen jetzt gegen Pneumokokken impfen lassen sollten, konnte nicht ganz erfüllt werden, weil dieser Impfstoff leider nur sporadisch zur Verfügung steht. Aber auch hier sollten die Patienten immer wieder bei ihrem Hausarzt nachfragen.

Gibt es denn jetzt genügend Mundschutze und Desinfektionsmittel?

Bei Desinfektionsmitteln hat sich die Lage deutlich entspannt. Da sind sowohl die traditionellen Hersteller wieder lieferfähig als auch viele neue. Bei Schutzausrüstungen gibt es hinreichend Mund-Nasenschutz zum Einmalgebrauch. Leider haben sich die Einstandspreise verzehnfacht, obwohl wir alles getan haben, um günstige Anbieter zu finden.

Wie sind denn die Preise jetzt?

So bei 1,50 bis 2 Euro pro Stück. Die Preise sinken langsam wieder. Außerdem verkaufen wir auch Mundschutze aus Schneidereien und Textilbetrieben, die immer wieder gewaschen werden können. So langsam bekommen wir auch wieder wirksame FFP2- oder KN95-Masken zum Eigenschutz, da sind die Preise zum Teil noch unverschämt.

Was raten Sie nun den Patienten?

Dass nun so viele Patienten von den Medikamentenengpässen in irgendeiner Weise betroffen sind, bedeutet schon eine neue Dimension. Das Phänomen indes ist nicht neu, die Medikamentenknappheit begleitet uns schon seit zwei, drei Jahren. Den Patienten kann ich nur raten, nicht bis zur letzten Tablette zu warten, sondern sich rechtzeitig um ein neues Rezept zu kümmern, also spätestens eine Woche, bevor das Medikament zu Ende geht. Und dann das Rezept nicht zu Hause liegen lassen, sondern gleich zur Apotheke bringen. Dann ist auch Kompromissbereitschaft gefordert, weil vielleicht Medikamente ausgetauscht werden müssen. Da sind vor allem bei Älteren die Angehörigen gefordert, zu helfen.

Wie sind die Aussichten? Wird es besser?

Es wird nicht besser, sondern eher schlechter, weil die coronabedingten Ausfälle immer spürbarer werden. Der Mangel wird uns begleiten, so lange wir die Pandemie haben. Da sind die Lieferketten zum Teil unterbrochen, es gibt Betriebsschließungen wegen Quarantäne, Schwierigkeiten beim grenzüberschreitenden Handel bis zum Personalmangel durch die Corona-Pandemie. Aber ich will keine Angst verbreiten, die Arzneimittelversorgung ist bei uns gesichert und noch immer recht komfortabel.

Wird demnächst die Pharmaproduktion aus Asien nach Deutschland, nach Europa zurückkehren?

Das war eine Kettenreaktion. Weil die Krankenkassen Geld sparen wollen, verlagerten die Pharmahersteller ihre Produktion nach Fernost. Jetzt wird allen klar, dass es nicht immer nur um den Preis gehen darf, sondern vor allem um die Qualität und Lieferbarkeit der Medikamente. Inzwischen hat auch die Politik das Thema Versorgungssicherheit auf ihre Agenda gesetzt. Auch die Pharmafirmen merken, dass sie so kein Geld verdienen können und würden gern wieder in Europa produzieren. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen schafft und die großen und mittelständischen Arzneimittelproduzenten entsprechend reagieren, können wir in fünf bis zehn Jahren wieder eine relevante pharmazeutische Produktion in Europa, auch in Deutschland, haben. Das hat ja auch mit Kompetenz zu tun und ist in jedem Fall empfehlenswert.

Wann wird es ein Medikament gegen Covid-19 geben?

Ich denke, dass wir eher einen Impfstoff haben werden als ein wirksames Medikament. Aber auch der Impfstoff wird nicht vor nächstem Jahr zur Verfügung stehen.

Von Anita Kecke