Mega-Deal für das Fernstraßen-Bundesamt: Leipzigs Büromarkt geht durch die Decke

Leipzig

Bringt das Fernstraßen-Bundesamt noch mehr Arbeitsplätze nach Leipzig als bislang gedacht? Wie der Immobilienspezialist BNP Paribas Real Estate gegenüber der LVZ mitteilte, hat der Bund soeben ein früheres Bank- und Geschäftshaus an der Leipziger Friedrich-Ebert-Straße 72-78 für diese neue Behörde angemietet. Dort stehen 11 500 Quadratmeter Büroflächen und 102 Stellplätze in einer Tiefgarage zur Verfügung. Im zweiten Quartal 2020 wolle das Fernstraßen-Bundesamt als alleiniger Nutzer an den neuen Standort unweit vom Westplatz umziehen, hieß es weiter.

Das Fernstraßen-Bundesamt verfügt in Leipzig bisher nur über einen Aufbaustab mit rund 40 Mitarbeitern an der Langen Straße (im Zentrum-Ost). Ab 2020 soll die Zahl der Beschäftigten jedoch auf 200 steigen – hinzu kommen weitere 200 Jobs in drei Außenstellen (Gießen, Bonn, Hannover), hatte das Bundesverkehrsministerium vor einiger Zeit erklärt. Das Bundesamt dient vor allem als Planfeststellungsbehörde für den Autobahnbau in ganz Deutschland.

Überraschend an dem Deal in der Friedrich-Ebert-Straße ist zunächst die Größe der Flächen. 11 500 Quadratmeter dürften eigentlich für weit mehr als 200 Mitarbeiter reichen. Zudem war das Domizil am Westplatz jüngst noch als neuer Sitz der britischen Universität Lancaster im Gespräch. Diese Ausbildungsstätte für internationale Studierende hat inzwischen aber übergangsweise ein Quartier in der früheren Hauptpost am Augustusplatz eröffnet, will 2020 in ein dauerhaftes Objekt ziehen, das derzeit noch saniert wird.

Auch das zuletzt ungenutzte Ensemble in der Friedrich-Ebert-Straße wird noch umgebaut und modernisiert, so BNP-Geschäftsführer Stefan Sachse. „Es handelt sich um den größten Vermietungsdeal, der 2019 in Leipzig abgeschlossen wurde.“

Bereits im Herbst sei der Leerstand bei den Büroflächen erstmals auf stadtweit weniger als 200 000 Quadratmeter (5,1 Prozent) gesunken. Zum Beispiel mietete der Zoll in Leipzig-Wiederitzsch über 8000 Quadratmeter, der Otto-Konzern für seine E-Commerce-Aktivitäten an der Torgauer Straße 2800 Quadratmeter und der Kurierdienst FedEx Express 3300 Quadratmeter in der Querstraße (neben PWC an der Rückseite vom Lebendigen Haus).

Allerdings werde zu wenig neu gebaut, weshalb die durchschnittliche Büromiete in Leipzig in den letzten zwölf Monaten um nie dagewesene zwölf Prozent auf zehn Euro pro Quadratmeter stieg, so Sachse.

Von Jens Rometsch