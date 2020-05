Ein Unternehmer will in Leipzig-Mockau einen großen Schnellladepark mit bis zu 200 Elektro-Ladesäulen errichten. Wenn alles klappt, könnte dort schon im Oktober die ersten E-Autos tanken, hieß es am Freitag. Der Bund will das Vorhaben mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützen.