Leipzig

Autofahrer aus dem Leipziger Westen und in Richtung Leutzsch mussten am Montagmorgen jede Menge Geduld aufbringen. Der Grund ist eine neue Baustelle auf der Hans-Driesch-Straße. In Höhe der Landauer Brücke wird die Fahrbahn auf der stadtauswärtigen Spur erneuert.

Umleitung eingerichtet

Die Überführung ist deshalb gesperrt. Laut Verkehrs- und Tiefbauamt führt eine Umleitung über die Straße am Sportforum, die Jahnallee, die Bowmannstraße, die Lützner Straße und die Merseburger Straße.

Viele Autofahrer bemerkten das Nadelöhr erst auf der Leutzscher Allee mit seinem anschließenden Kreisverkehr. Entweder fuhren sie durch den Kreisel und dann in Richtung Stadion weiter oder wendeten erst in Höhe des Olympiastützpunktes. Die Folgen waren Staus in alle Richtungen. Die Autoschlange reichte im Westen bis zum Rathaus Leutzsch und die Rückmarsdorfer Straße. Da etliche Ortsunkundige über Nebenstraßen auswichen, staute sich auf der anderen Seite auch in der Waldstraße der Verkehr.

Arbeiten bis zum Freitag

In den kommenden Tagen muss an der Stelle weiter mit Behinderungen gerechnet werden. Nach Behördenangaben wird noch bis zum kommenden Freitag auf der Landauer Brücke gebaut.

Von mro