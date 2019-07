Leipzig

Es ist der große Stillstand mit Ansage: Seit dem frühen Montagmorgen geht nichts mehr auf der B2 und der B6 im Leipziger Norden. Grund sind die Bauarbeiten auf der Brandenburger Brücke / Am Gotischen Bad und die damit verbundenen Straßensperrungen. Trotz Ferienbeginns und damit weniger Fahrzeugen auf den Straßen standen die Wagen im Berufsverkehr Stoßstange an Stoßstange.

Besonders schwer wiegt der Ausfall der Route über die Brandenburger Brücken. Dort wird der Belag für 620.000 Euro erneuert. Voraussichtlich bis Mitte August ist die Überführung gesperrt. Viele Autofahrer nutzten am Montag eine Ausweichroute über die Berliner Straße und Gerberstraße. Dort kamen sie wegen des hohen Verkehrsaufkommens allerdings nur schleppend voran.

Chaotische Zustände

Von der Berliner Brücke bis zum Arbeitsgericht dauerte die Fahrzeit fast eine Stunde. Autofahrer berichten vor allem an der Kreuzung Wittenberger Straße / Rackwitzer Straße von chaotischen Zuständen. „Dort fährt jeder wie er will. Ampeln interessieren keinen, es wird gehupt und wild gewendet.“ Stadtauswärts ist die Brandenburger Brücke frei.

Mit Behinderungen muss auch an der Rackwitzer Straße und an der Straße Am Gothischen Bad gerechnet werden. Die Fahrbahnen dort werden zunächst nur teilweise gesperrt.

Vollsperrung Ende August

Erst für den letzten Bauabschnitt vom 17. bis zum 24. August wird die Strecke zwischen der Straße Am Gothischen Bad und der Brücke komplett geschlossen. Autos fahren dann über die Maximilianallee und die Theresienstraße nach Eutritzsch.

Auch die Buslinie 77 ist von den Arbeiten betroffen und fährt während der gesamten Bauzeit verkürzt bis zur Haltestelle am Stannebeinplatz.

Von mro/maj