Leipzig

Der erste Tag nach den Herbstferien hat in Leipzig mit einem Verkehrschaos begonnen. Auf den Straßen vom Westen und Südwesten bildeten sich am Morgen lange Staus. Unter anderem ging es auf dem Schleußiger Weg, der Könneritzstraße und Lützner Straße nur im Schneckentempo voran, sowohl in Richtung Innenstadt a...