Leipzig

Flanieren, shoppen, im Straßencafé sitzen: Mit ihren prachtvollen Passagen, noblen Geschäften, Lokalen, Clubs und Kulturstätten ist die Leipziger Innenstadt Hauptanziehungspunkt für Messestädter und Besucher gleichermaßen. Auch die Zurückdrängung des Autoverkehrs in den vergangenen Jahren hat ihren Teil dazu beigetragen, dass die City an Aufenthaltsqualität gewonnen hat. Künftig könnte die Attraktivität der Innenstadt weiter steigen. Denn nach dem Willen der Grünen sollen dort noch mehr Straßen in Fußgängerzonen umgewandelt werden.

Leipzig verfolgt Konzept der Autoarmen Innenstadt

Weite Teile der Innenstadt sind bereits heute für den Autoverkehr gesperrt. Aktuell gibt es laut Angaben des Baudezernats zu den privaten Tiefgaragen und Parkhäusern 226 gebührenpflichtige Kfz-Stellplätze sowie 72 Behindertenparkplätze im öffentlichen Straßenraum, auf die die Stadt Einfluss hat. An Anwohner wurden 180 Bewohnerparkausweise vergeben. Grundlage dafür ist das seit mehr als zehn Jahren von der Politik verfolgte Konzept der Autoarmen Innenstadt.

Anzeige

Die Hauptfußgängerzonen sind derzeit die Grimmaische Straße, die Nikolaistraße, die Hainstraße und die Petersstraße. „Weitere Fußgängerbereiche wären ein Gewinn für die Innenstadt“, ist Grünen-Stadträtin Kristina Weyh überzeugt. Ihre Fraktion will deshalb nun von der Stadtverwaltung prüfen lassen, „ob und unter welchen Voraussetzungen“ folgende Straße ebenfalls Fußgängern vorhalten werden können:

Weitere LVZ+ Artikel

Katharinenstraße

Ratsfreischulstraße

Burgstraße

Universitätsstraße zwischen Grimmaischer Straße und Schillerstraße

Ritterstraße zwischen Brühl und Goethestraße/Nikolaikirchhof

Neumarkt zwischen Grimmaischer Straße und Magazingasse

Die Karte zeigt bereits existierende Fußgängerzonen (rot und hellblau) in der Leipziger Innenstadt. Die mit Punkten markierten Straßen sollen nach dem Willen der Grünen noch dazu kommen. Quelle: Stadt Leipzig

Radfahren quer durch die Innenstadt würde quasi unmöglich

Der Plan träfe nicht nur Autofahrer. Er würde auch das Fahrradfahren durch die Innenstadt stark einschränken, ein Durchqueren quasi unmöglich machen. Denn in den Fußgängerzonen müssen zwischen 11 und 20 Uhr auch Radfahrer absteigen und das Rad schieben. In einigen Zonen, wie dem Barfußgäßchen, ist Radfahren gänzlich verboten.

„Fußgänger sind nun mal die schwächsten Verkehrsteilnehmer“, verteidigt Weyh den Vorstoß der Grünen. „In Stoßzeiten muss kein Fahrrad da durch fahren.“

Im Gegenzug solle allerdings der innerstädtische Fahrradstraßenring geschlossen werden. Die Idee dazu sei bereits mit dem Radverkehrskonzept im Jahr 2002 entwickelt worden. „Es wird deshalb Zeit, fast 20 Jahre später die Lücken endlich zu schließen und damit sicheren und attraktiven innerstädtischen Radverkehr jenseits der Bereiche für Fußgängerinnen und Fußgänger zu ermöglichen“, so Weyh.

Der Grünen-Antrag wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch in der Ratsversammlung zusammen mit einer Petition behandelt, die ein komplettes Innenstadt-Verbot für den motorisierten Individualverkehr fordert.

Lesen Sie dazu auch:

Leipzigs Innenstadt bekommt mehr Sitzbänke

Von Klaus Staeubert