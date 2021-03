Leipzig

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs an den weiterführenden Schulen im Freistaat Sachsen wird durch ein verschärftes Infektionsgeschehen an Leipzigs Bildungs- und Betreuungseinrichtungen überschattet. In der vergangenen Schulwoche, also vom 8. bis 12. März, waren insgesamt 65 Kinder, Lehrer und Betreuer mit dem Coronavirus infiziert, wie das hiesige Gesundheitsamt der LVZ bestätigte. Betroffen waren demnach 11 Kitas und 27 Schulklassen.

Das ist ein eklatanter Anstieg im Vergleich zur Vorwoche: Vom 1. bis zum 5. März verzeichnete das Gesundheitsamt lediglich 29 Fälle bei Kindern und Erwachsenen an diesen Einrichtungen – innerhalb einer Woche verdoppelten sich die Zahlen also.

Vermehrte Kontakte und Mutationen führen zu Ansteckungen

Die Behörde führt den Anstieg auf vermehrte zwischenmenschliche Kontakte zurück. Auch die Mutationen spielten eine Rolle: In Einrichtungen mit Virusvarianten komme es zu mehr „Folgefällen“, wie die Behörde erklärte. Wie groß der Anteil der Mutante sei, konnte sie nicht mitteilen; vor allem die britische Variante werde nachgewiesen. Im Vergleich mit dem ursprünglichen Virustyp gilt sie als ansteckender.

Michael Borte, Professor für Kinderheilkunde am Klinikum St. Georg, erkennt außerdem eine stärkere Ausbreitung der britischen Mutation bei Kindern analog zur Gesamtbevölkerung. Der Anstieg bei den Fallzahlen resultiere ebenso aus dem vermehrten Testaufkommen. „Je mehr ich teste, desto mehr Fälle gibt es“, so Borte. Vor dem Hintergrund hat der Epidemiologe und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gefordert, Schulen bis zu den Osterferien erneut dichtzumachen. Scharfen Gegenwind erhält er aus dem städtischen Uniklinikum: Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Prof. Dr. Wieland Kiess, insistierte, Schulen und Kitas „unbedingt“ offen zu halten. Darum habe er im Bildungsausschuss des Sächsischen Landtags am vergangenen Freitag „gefleht“.

Offenhalten von Schulen und Kitas laut Oberbürgermeister Jung „oberstes Ziel“

„Entweder wir kehren zu einer evidenzbasierten Virusbekämpfung zurück oder wir ruinieren das Leben von Kindern und Jugendlichen für 30 Jahre“, sagte er dieser Zeitung. Er fordere „einfache und praktikable Maßnahmen“, um Infektionen zu vermeiden – etwa Hybridunterricht und Maskenpflicht für Grundschulkinder. „Es sind die Erwachsenen, die das Virus in die Einrichtungen tragen“, so Kiess.

Auch das Rathaus räumt den Schul- und Kitaöffnungen eine hohe Priorität ein. „Unser oberstes Ziel bleibt es, Schulen und Kitas geöffnet zu halten“, betonte Oberbürgermeister Burkhard Jung. Das Gesundheitsamt könne nicht vorhersagen, wie sich der wieder aufgenommene Schulbetrieb auf das Infektionsgeschehen auswirke.

Infektionslage bei Kindern mitverantwortlich für Zoo-Schließung

Vor dem Hintergrund bleibt der Zoo Leipzig weiterhin geschlossen, wie die Stadt am Montag erklärte. Da dieser ein beliebter Anlaufpunkt für junge Menschen sei und eine hohe Sogkraft aufweise, ließen die aktuellen Unwägbarkeiten keine Öffnung zu. „Erst wenn wir ein klares Bild haben, wie sich die Schulöffnungen auf das Infektionsgeschehen auswirken und an den Schulen flächendeckend getestet wird, kommt eine Öffnung des Zoos in Betracht“, verlautete es aus dem Leipziger Rathaus. Die Öffnungen von Museen und Galerien bleiben davon unberührt.

Der aktuellen Coronaschutzverordnung des Freistaats zufolge müssen Kitas und Schulen schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschreitet. In Leipzig lag dieser Wert laut Angaben des Robert Koch-Instituts am Montag bei 67,8.

Von Florian Reinke