Mehr Geld für Mitarbeiter des Uniklinikums Leipzig

In den aktuellen Tarifverhandlungen für die nicht-ärztlichen Beschäftigten zwischen dem Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat es eine Einigung gegeben. Das teilten beide Seiten am Montag mit. Wesentlicher Bestandteil des Konsenses sind eine neue Entgeltordnung und die Übernahme der Entgelttabelle aus dem Länderbereich für die Beschäftigten außerhalb des ärztlichen und des pflegerischen Dienstes. Darüber hinaus einigten sich die Tarifvertragsparteien auf einen neuen Manteltarifvertrag und eine weitere Corona-Sonderzahlung für die nicht-ärztlichen Beschäftigten in Höhe von steuerfreien 600, 400 oder 250 Euro im Monat Dezember 2020.

Die neue Entgeltordnung sehe „attraktivere Eingruppierungen für zahlreiche Berufsgruppen“ vor, hieß es seitens des UKL und der Gewerkschaft. Sie tritt am 1. Juni 2021 in Kraft. Bereits rückwirkend zum 1. Oktober 2020 gilt die neue Entgelttabelle, die zu Lohnerhöhungen um durchschnittlich 3,8 Prozent, aber mindestens 100 Euro führt. Für die Mitarbeiter im besonders belasteten Wechselschicht- und Schichtdienst wurden die Zulagen nahezu verdoppelt. Die Wechselschichtzulage wird von 118 Euro auf 225 Euro bis zum Jahr 2023 erhöht. Der Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit erhöht sich bis 2024 auf bis zu neun und für Schichtarbeit auf bis zu sechs Tage.

Für die Pflegeberufe waren schon am 1. Januar 2020 eine neue Entgeltordnung und Entgelttabelle in Kraft getreten. Hier erfolgt die nächste Gehaltserhöhung um 1,3 Prozent ab 1. Januar 2021.

