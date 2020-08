Leipzig

Heiße Phase für Leipzigs Notfall-Mediziner: Die andauernde Hitzeperiode mit Temperaturen von 35 Grad und mehr füllt allmählich auch die Notaufnahmen der großen Leipziger Krankenhäuser. Von den Kapazitätsgrenzen sind die Einrichtungen aber noch weit entfernt, teilten die Verantwortlichen am Montag auf LVZ-Anfrage mit.

15 Prozent mehr Behandlungen

„Wir hatten über das Wochenende ein Mehraufkommen an Patienten von rund 15 Prozent“, sagte Robert Stöhr, Leitender Oberarzt der Notaufnahme im Diakonissenkrankenhaus. „Das hat sich schon in der Woche davor aufgebaut.“ Betroffen seien überwiegend ältere Menschen, etwa mit Herz-Kreislauf-Problemen. „Gerade am Wochenende hatten wir es aber auch mit Jüngeren zu tun, mit sportlichen und aktiven Menschen, die sich trotz der Warnungen zu großen Belastungen in der Sonne aussetzen“, so Stöhr. Das Plus an sommerlichen Notfallpatienten liege aber innerhalb der normalen Schwankungsbreiten von bis zu 30 Prozent, die am Diakonissenkrankenhaus ohne zusätzliches Personal bewältigt werden könnten. Ähnliche Situationen gebe es beispielsweise im Winter, wenn bei einer plötzlichen Glätteperiode das Rettungsdienstaufkommen sprunghaft steigt.

Viele indirekte Hitze-Folgen

An der Zentralen Notfallaufnahme des Universitätsklinikums Leipzig liegen die Fallzahlen aktuell leicht über dem Durchschnitt. „Wir hatten in den vergangenen 24 Stunden 110 Patienten in der Notaufnahme zu versorgen“, berichtete der Ärztliche Leiter Professor André Gries. „Sonst haben wir im Durchschnitt 95 bis 100 Patienten pro Tag.“ Neben direkten Hitzeschädigungen wie Sonnenbrand, Sonnenstich oder Kollaps infolge eines Hitzschlags gebe es eine ganze Reihe indirekter Folgen der hohen Temperaturen.

Problematisch sei die Lage insbesondere für Patienten mit Grunderkrankungen und für ältere Menschen, die häufig den verstärkten Flüssigkeitsverlust nicht ausgleichen könnten. „Dadurch kann es passieren, dass sich Grunderkrankungen wie etwa eine Nierenschädigung verstärken“, so Gries.

Freizeitverhalten schafft Probleme

Auch das veränderte Freizeitverhalten vieler Menschen spiele eine Rolle. „Viele sind jetzt an den Badeseen, bleiben auch abends länger dort, trinken Alkohol und gehen dann schwimmen“, schilderte der Notfallmediziner ein typisches Szenario, das zu Badeunfällen führen kann. Vermehrt gebe es Motorradfahrer, die nicht mehr mit Schutzkleidung und Stiefeln unterwegs sind, sondern mit kurzen Hosen und Flipflops – was im Falle eines Sturzes ein erheblicher Unterschied sein kann. Auch das Phänomen der etwas zu ambitionierten Freizeitsportler, die ungeachtet der extremen Witterungsbedingungen ihr Pensum abspulen, ist am Universitätsklinikum bekannt. „Wer in der Mittagshitze fünf Kilometer joggt, weil er das immer so macht, und dabei nicht ausreichend trinkt, kann gesundheitliche Probleme bekommen“, warnte Gries.

Zu besonderer Vorsicht raten gegenwärtig auch die Experten am Klinikum St. Georg. „Generell sollten die Leute darauf achten, die Mittagshitze zu meiden und wenn es geht, auch jegliche körperliche Anstrengung vermeiden, sich vorwiegend im Schatten aufhalten, eine Kopfbedeckung tragen und eben genug trinken, damit es nicht zum Sonnenstich oder Hitzschlag kommt“, teilte Pressesprecherin Manuela Powollik mit.

Mehr chirurgische Fälle

Gerade am Wochenende sei die Notaufnahme am St. Georg gut frequentiert gewesen. „Vorrangig aber wegen chirurgischer Fälle und kleineren Verletzungen, die typischerweise bei Freizeitaktivitäten auftreten“, so Powollik. „Bisher haben wir noch keine erhöhte Anzahl an Personen zu verzeichnen, die wegen Problemen mit der Hitze zu uns kommen.“ Ein Grund zur Entwarnung sei dies aber nicht. „Nach unserer langjährigen Erfahrung tritt dies meist erst nach einer längeren Hitzeperiode ein, wenn die Menschen nicht merken, dass sie austrocknen", berichtete die Sprecherin des Klinikums. „Besonders ältere Menschen sind dann von der sogenannten Exsikkose, der Austrocknung, betroffen, da sie mitunter nicht auf genügende Flüssigkeitszufuhr achten.“

Enorme Belastung für Personal

Zu schaffen macht die Hitze aber nicht nur den Patienten der Leipziger Krankenhäuser, sondern auch dem Personal. „Die Hitze ist für Mitarbeiter schon eine enorme Belastung“, erklärte etwa Professor Gries. Zumal weiterhin die Corona-Regeln gelten würden und daher über Stunden hinweg mit Mundschutz gearbeitet werden müsse. Und wer nach einem anstrengenden Nachtdienst in der Notaufnahme eigentlich schlafen muss, weil er die nächste Nacht wieder zum Dienst anzutreten hat, finde bei Temperaturen jenseits der 30 Grad kaum Erholung.

