Leipzig

Eine Jacke für den kühlen Frühling? Ein neues Gesellschaftsspiel? Ein größeres Schuhregal? In der Corona-Pandemie und im Lockdown bestellen die Menschen so viel online wie nie zuvor. Der Versandhandel und die Logistik-Branche boomen, doch am anderen Ende der Kette stöhnen die Hausmeister und die Abfallentsorger: Die Blauen Tonnen quellen über.

„Zum einen ist das Volumen gewachsen“, sagt Samira Sachse, Sprecherin der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). „Zum anderen wird der Verpackungsmüll häufig nicht ordnungsgemäß getrennt oder einfach neben die Tonne gestellt.“ Von kompletten Großverpackungen technischer Geräte, die weiträumig im Umfeld der Container herumliegen, berichtet beispielsweise der Hausmeister einer LWB-Plattenbausiedlung in Leipzig-Paunsdorf – und zwar regelmäßig. „Dann sind nicht nur die Pappkisten zu zerkleinern. Auch das Styropor muss raus und getrennt entsorgt werden.“

Hauptproblem: Pappe, die neben der Tonne liegt

Dieselben Erfahrungen machen die Hauswarte der Wohnungsgenossenschaft Lipsia, sagt Verwaltungsleiterin Sonja Digulla: Oft brauche man zusätzliche Container, um darin überschüssigen Papier- und Plastik-Müll einzusammeln. „Das nimmt viel Zeit in Anspruch und stellt sowohl für uns als Vermieter als auch unsere Mitglieder eine weitere Herausforderung dieser Zeit dar.“

Aber selbst wenn die Hausmeister die Kartonage zerkleinern und von anderen Materialien trennen: Auch für die Mitarbeiter der Abfall-Logistik Leipzig (ALL) bedeutet der Anstieg an Pappe zusätzliche Arbeit, wenn sie die Blauen Tonnen leeren. „Das Hauptproblem sind die lose hingeschmissenen Kartonagen“, ärgert sich ALL-Betriebsleiter Uwe Schmidt. „Diese Nebenablagerungen erschweren die Arbeit der Mitarbeiter und führen zu zusätzlichen körperlichen Belastungen“, sagt er. Dadurch werde auf einer Tour schnell mal die Zeit knapp. Zusätzlich zur gestiegenen Menge führe das „im Ausnahmefall“ sogar dazu, dass die Entsorgung mancherorts erst einen Tag später als geplant klappe.

Fünf Prozent mehr Pappe in der Tonne

Die ALL verzeichnete in den ersten drei Monaten 2021 einen um fünf Prozent höheren Anteil an Pappe im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Um Volumen und Zeit zu schaffen, „bitten wir immer wieder darum, größere Mengen an Kartonagen auf den Wertstoffhöfe abzugeben“, sagt Schmidt. Dort kommt in der Pandemie ohnehin mehr als vorher an: „Die Abgabemengen für Pappe und Kartonagen auf den Wertstoffhöfen sind deutlich gestiegen“, sagt Susanne Zohl von der Stadtreinigung.

Eugen Herzau ist Professor für Verpackungstechnologie an der HTWK Leipzig. Seit sein Studiengang den Zusatz „Nachhaltigkeit“ trägt, interessieren sich weit mehr junge Leute für das Fach, sagt er. Quelle: Robert Weinhold/HTWK Leipzig

Die Transportkosten einmal ausgeklammert, sieht der Leipziger Verpackungsexperte Eugen Herzau den Zuwachs aus ökologischer Perspektive nicht als großes Problem. Herzau ist Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und leitet dort den Studiengang Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit. „Wenn die Nachfrage nach Kartonage steigt, steigt auch die Nachfrage nach Recycling-Material“, erläutert er. Und bei den Verpackungen werde größtenteils Wellpappe benutzt, die sich oft zu mehr als 90 Prozent aus wiederverwerteten Fasern zusammensetze.

„Die Kreislauf-Wirtschaft wird in der Verpackungsindustrie gelebt, so gut das geht“, sagt Herzau. Die Zahl der Durchläufe ist allerdings endlich: Bei jeder Aufbereitung wird die Faser ein Stück weit zerstört. Nach sieben bis neun Umläufen ist sie schließlich zu kurz und festigt Papier oder Pappe nicht mehr ausreichend. Daher müssen immer wieder neue Zellstofffasern aus Holz, Stroh, Gras oder ähnlichen Rohstoffen in den Kreislauf eingespeist werden. Aus bedrucktem Altpapier muss zudem entweder die Tinte entfernt werden oder das recycelte Material bleibt grau.

Wellpappen-Hersteller profitieren nicht vom Boom

Die Hersteller von Papp-Verpackungen gehören anders als Online-Händler und Logistiker nicht unbedingt zu den Corona-Profiteuren. Zunächst, weil im harten Lockdown im Frühjahr 2020 zeitweilig die Industrie lahmgelegt war, weniger Güter produzierte und weniger Verpackungen nachfragte. Zuletzt machte ein starker Anstieg des Papier-Preises den Anbietern einen Strich durch die Rechnung. Der Verband der Wellpappen-Industrie verzeichnete im vierten Quartal 2020 zwar ein Absatz-Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,1 Milliarden Quadratmeter verkaufte Wellpappe. Doch der Durchschnittserlös sank um 4,6 Prozent auf 52,2 Cent pro Quadratmeter.

Von Mathias Wöbking