Leipzig

Nach dem vom Fahrradverleiher Nextbike angekündigten zeitweiligen Rückzug aus weiten Teilen des Leipziger Ostens werden nun Forderungen nach mehr Polizeipräsenz zum Schutz vor Fahrraddieben laut. „Nirgendwo in Deutschland werden mehr Fahrräder geklaut als in Leipzig“, sagte der ordnungspolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, Andreas Geisler. Dies sei ein katastrophaler Zustand und torpediere jegliche Bemühungen einer Mobilitätswende. „Wir brauchen endlich spürbar mehr Polizei auf Leipzigs Straßen, ein zügiges Abarbeiten von offenen Verfahren und eine konsequente Bestrafung von Tätern durch die Justiz“, so Geisler weiter.

SPD-Stadtrat Andreas Geisler. Quelle: André Kempner

Wie berichtet, hatte Nextbike in dieser Woche seinen stationsungebundenen Fahrradverleih in Reudnitz-Thonberg und rund um die Eisenbahnstraße vorübergehend eingestellt. Grund für die drastische Maßnahme: Seit April war dort eine Vielzahl von Leihfahrräder unbefugt benutzt worden. Von 200 der 1200 in Leipzig im Umlauf befindlichen Nextbike-Räder seien die Schlösser aufgebrochen worden.

Leipzig ist Hochburg der Fahrraddiebe

Seit Jahren gilt Leipzig als Deutschlands Hauptstadt der Fahrraddiebe. Im vergangenen Jahr wurden hier 9129 Fahrräder gestohlen. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft wurden damit 1539 Fahrräder auf 100.000 Einwohner entwendet – fünfmal so viele wie im Bundesdurchschnitt. Auf Platz zwei hinter Leipzig lag die Fahrradstadt Münster, in der 1416 Diebstähle auf 100.000 Einwohner registriert wurden und auf Platz drei der deutschen Fahrradklau-Hochburgen etwas abgeschlagen Bremen (881).

Geisler: Innenminister und Justizministerin in der Verantwortung

„Wenn normales urbanes Leben – einfach radfahren – nicht mehr möglich ist und Unternehmen ihre Dienstleistungen nicht mehr in Leipzig anbieten können, dann ist ein katastrophaler Zustand erreicht, der dem Offenbarungseid sächsischer Sicherheitspolitik gleicht“, kritisierte Geisler. Die Verantwortung dafür trage Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). „Wir zahlen jetzt in Leipzig den Preis jahrelanger Personaleinsparungen bei der sächsischen Polizei“, so der SPD-Politiker. Seine Partei erwarte zudem, dass Landesjustizministerin Katja Meier (Grüne) endlich ein Konzept zur personellen Aufstockung von Gerichten und Staatsanwaltschaften vorlege.

Von Klaus Staeubert