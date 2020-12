Leipzig

Der erste Lockdown im Frühling stellte einerseits für viele Leipziger eine Herausforderung dar. Andererseits hatten Paare durch Kurzarbeit und Homeoffice plötzlich viel mehr Zeit für Intimität. Nun, knapp neun Monate später, stellt sich die Frage, ob die verordnete Zweisamkeit Früchte getragen hat. Werden in den nächsten Wochen mehr Babys geboren als sonst in dieser Zeit?

„Also, meine Kolleginnen haben nichts gesagt, die Rate der Anfragen ist ungefähr identisch zum Vorjahr“, sagt Stephanie Hahn-Schaffarczyk. Sie steht dem Sächsischen Hebammenverband vor.

Anzeige

Leipziger Hebamme hat viel zu tun

Ann-Jana Kreutzmann betreibt eine Hebammenpraxis in der Leipziger Biedermannstraße. Sie ist gut ausgelastet, hat nur kurz Zeit für ein Telefonat auf dem Weg zum nächsten Termin. Sie hat also viel zu tun? Ist der Babyboom daran schuld? „Nein“, antwortet sie, „ich habe nicht mehr Anfragen als letztes Jahr um die Zeit.“

Wenn wer Bescheid weiß, dann sind es die Leipziger Krankenhäuser, denn dort melden sich werdende Mütter vorab im Kreißsaal an. Tina Murzik-Kaufmann, Sprecherin des Sankt Elisabeth-Krankenhauses kann dazu nur sagen: „Unsere Zahlen sind im Moment stabil. Unabhängig davon hat der Lockdown ja erst Mitte März begonnen. Das heißt, man wird vielleicht im Januar und Februar etwas dazu sagen können“.

Lesen Sie auch

Was sagen die Frauenärzte?

Doch gerade Gynäkologen können bereits vor der Entbindung einschätzen, wie die Situation ausschaut. Sie begleiten Frauen während der Schwangerschaft. Dr. Cornelia Hösemann ist Vorsitzende des Berufsverband der Frauenärzte Landesverband Sachsen. Sie spreche für sich und für die Leipziger Frauenärzte, wenn sie sagt: „Wir haben keinen Babyboom beobachten können“.

Sie gibt zu bedenken dass die Kinderwunschplanung ein komplexer Prozess in den Familien sei. Vielmehr interessierten sie und ihre Kollegen die psychologischen Folgen der Pandemie für Familien und Kinder, bis hin zu eventuell zunehmenden Scheidungsverfahren.

„Die Kinderwunschplanung ist ein komplexer Prozess“, sagt Frauenärztin Dr. Cornelia Hösemann Quelle: André Kempner

Die Pandemie kann nicht beschönigt werden

Selbst in Bezug auf das zuckersüße Thema „Babys“ kann die Pandemie nicht beschönigt werden. Sie muss wohl als das gesehen werden, was sie ist – eine Krise. Tatsächlich haben Krisen häufig Einfluss auf die Verwirklichung von Kinderwünschen, weiß Dr. Mathias Siedhoff. Der Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden beschäftigt sich mit dem Demografischen Wandel.

Anfang der Neunzigerjahre erarbeitete er außerdem Bevölkerungsprognosen. Für einen Teil der Ostdeutschen war die Wende eine Krisensituation. Viele Leute wurden arbeitslos und wussten nicht was die Zukunft bringt. Das Resultat, so Siedhoff: „Bis 1991 ging die Geburtenzahl in den neuen Bundesländern auf die Hälfte der Zahl vor der Wende zurück.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Geburten gehen eher zurück

Es sei zwar schwer einzuschätzen, da viele Faktoren eine Rolle spielten, doch auch die Corona-Krise werde wahrscheinlich dafür sorgen, dass „die Geburten leicht zurückgehen“, sagt der erfahrene Demograf. Auch in den USA belegten erste Studien diese Tendenz.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Das Ende der Pandemie ist hoffentlich in Sicht“, sagt Siedhoff und damit auch der Krisenmodus. Sobald die „äußeren Bedingungen passen“, lasse der Kinderwunsch vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt Taten folgen, wird also nur „verschoben“.

Also gibt es in den nächsten Monaten kein „Corona-Wunder“. Ein Babyboom in den Jahren nach der Pandemie ist dafür umso wahrscheinlicher.

Von Pauline Szyltowski