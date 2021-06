Leipzig

Männernamen prägen das Leipziger Stadtbild – zumindest, was Straßennamen angeht. Die Stadt Leipzig will das nun ändern und zukünftig Straßen bevorzugt nach Frauen benennen. Auch Umbenennungen von Straßen – beispielsweise der Arndtstraße in der Südvorstadt – sorgten in der Vergangenheit für Diskussionsstoff . Die LVZ hat Leipzigerinnen und Leipziger gefragt, wie sie zum Thema stehen und welche Frauen sie sich als zukünftige Namensgeberinnen vorstellen könnten.

„Straßen sind meistens nach Männern benannt“

Steven Walzel (35) Quelle: André Kempner

„Mir ist auf jeden Fall schon aufgefallen, dass Straßen und Plätze – nicht nur hier in Leipzig – meistens nach Männern benannt sind“, sagt Steven Walzel. „Ich denke, es spricht nichts dagegen, wenn auch mal mehr Straßen nach Frauen benannt werden.“ Einen konkreten Namensvorschlag hat er auch: Gabi Edler, besser bekannt als „Tante E“. „Die Frau ist eine echte Institution in unserer Stadt, und sie hat so vielen Straßenkindern und jungen Leuten geholfen. Sie hätte auf jeden Fall eine Straße verdient.“ Edler ist Gründerin des Leipziger Vereins „Straßenkinder e.V.“

Ina Vogt (40) Quelle: André Kempner

„Ich finde, es gibt definitiv wichtigere Dinge, über die die Stadt in der aktuellen Situation diskutieren sollte“, sagt Ina Vogt. Ihr bereite die Corona-Politik zum Beispiel mehr Kopfzerbrechen als Leipziger Straßennamen. Von nach Personen benannten Straßen halte sie generell nicht viel, unabhängig vom Geschlecht: „Ich finde, Namen von Straßen und Plätzen sollten viel eher etwas mit der Stadt an sich und ihrer Geschichte zu tun haben.“

Holger Büttner (64) Quelle: André Kempner

„Ich finde, das sollte so gemacht werden, wie die meisten Leipzigerinnen und Leipziger es sich wünschen“, sagt Holger Büttner. „Ob man deswegen nun Straßen umbenennen muss – ich denke, so etwas könnte auf Außenstehende schnell verwirrend wirken, wenn sie zum Beispiel in den Stadtplan schauen.“

Langfristiges Ziel: 50/50-Quote

Lea Schlenker (21) Quelle: André Kempner

„Ich finde, das ist eine sehr gute Sache“, sagt Lea Schlenker. „Bis auf die Parks fällt mir jetzt spontan auch kein Ort in Leipzig ein, der nach einer Frau benannt ist.“ Die 21-Jährige würde sich als langfristiges Ziel eine 50/50-Quote bei den Namen von Straßen, Plätzen und Parks in Leipzig wünschen. „Als Namensgeberin fällt mir spontan nur Rosa Luxemburg ein – wenn es noch keine in der Stadt geben würde, wäre sie meine erste Wahl.“

„Finanzielle und organisatorische Konsequenzen“

Thomas Gruschka (58) Quelle: André Kempner

„Ob Straßen nun nach Frauen, Männern, Tieren oder Pflanzen benannt werden, ist mir eigentlich egal“, sagt Thomas Gruschka. „Was ich aber wirklich nicht gut finde, sind Straßenumbenennungen. So etwas hat organisatorische und finanzielle Konsequenzen, die meistens nicht im Verhältnis zum Problem stehen.“

Gisela Müller (80) Quelle: Andre Kempner

Gisela Müller könnte sich vorstellen, irgendwann in der Zukunft eine Straße in Leipzig nach Bundeskanzlerin Angela Merkel zu benennen. Nicht nur wegen ihres bundespolitischen Engagements: „Sie hat ja auch Verbindungen nach Leipzig, schließlich hat sie hier studiert“, erklärt die 80-Jährige. Von 1973 bis 1978 studierte Merkel Physik an der damaligen Karl-Marx-Universität (heute Universität Leipzig).

Von Robin Knies