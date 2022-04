Leipzig

Im Stadtgebiet werden die Probleme mit zugeklebten Verkehrsschildern immer größer: Nachdem die Stadtverwaltung zunächst große Hoffnungen auf Schilder mit Anti-Haft-Beschichtung gesetzt hat, wird jetzt immer klarer, dass dies nicht ausreicht. Denn die Schilder werden schneller beklebt, als sie gesäubert werden können. Mittlerweile räumt das Rathaus ein, dass „bestehende Park- und Halteverbote durch das Ordnungsamt zeitweilig nicht geahndet werden können“, weil die Beschilderung nicht mehr erkennbar sei.

„Die Stadtverwaltung ist in der Pflicht“

„Für mich sind diese zugeklebten Schilder kein Kavaliersdelikt“, sagt die Meusdorferin Gabriele Fischer, die deshalb bei der LVZ anklingelte. „Mittlerweile werden sogar schon Vorfahrts- und Hauptstraßenschilder zugeklebt. Das kann zu Unfällen mit ernsthaften Verletzungen führen.“ Die 66-Jährige hat deshalb auch schon bei Leipzigs Verkehrsbehörden angerufen und mehr Engagement für das Entfernen solcher Klebezettel eingefordert. „Mir wurde gesagt, der Kleber sei so stark dosiert, dass in vielen Fällen immer noch die kompletten Schilder erneuert werden müssen“, berichtet die Seniorin. „Die Klebeaktionen hätten so stark zugenommen, dass man einfach nicht mehr nachkomme.“ Für sie steht die Stadtverwaltung aber in der Pflicht, für gut kenntliche Verkehrsschilder zu sorgen. „Wenn sie das nicht tut, ist das eine Pflichtverletzung.“

Wer zügig in Leipzig unterwegs ist, hat Mühe, dieses Verkehrsschild zu erkennen. Noch zwei, drei Aufkleber mehr – dann ist es auch für Langsamfahrende „verschwunden“. Quelle: André Kempner

Im Leipziger Rathaus heißt es, diese Entwicklung werde „sehr ernst“ genommen. Doch das mutwillige und vorsätzliche Bekleben und Besprühen von Verkehrszeichen und Gebäuden habe in den letzten fünf bis zehn Jahren in einigen Stadtgebieten immer mehr zugenommen. Und die Hoffnungen auf die seit Mai 2020 übliche Praxis, Leipzigs Verkehrszeichen zusätzlich mit einer Anti-Haft-Schutzfolie zu überziehen, habe sich bislang nicht erfüllt. Diese Folie verhindere zwar, dass Aufkleber auf die Verkehrszeichen aufgebracht werden können, erläutert eine Sprecherin der Stadt. Auch kleinere Schmierereien ließen sich durch speziell für diese Folie entwickelte Reinigungsmittel entfernen. Doch da die Verursacher fast nie bekannt würden, könnten sie auch nicht zum Schadensersatz herangezogen werden – und die Stadt müsse die dafür entstanden Kosten selbst tragen, was aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten „sowie andererseits der Intensität der Beschädigung“ nicht überall möglich sei. „Dem Verkehrs- und Tiefbauamt sind bei der Erneuerung und Säuberung der Verkehrszeichen Grenzen gesetzt“, heißt es in der Behörde. Dies führe im Ergebnis dazu, dass „im Stadtgebiet ständig viele Verkehrszeichen beklebt sind“.

In welche Richtung darf ich denn nun fahren? Das fragt sich mancher Verkehrsteilnehmer bei diesem Leipziger Verkehrsschild. Quelle: André Kempner

Die Stadtverwaltung hat deshalb inzwischen Prioritäten beim Einsatz von Anti-Haft-Schutzfolie gesetzt: Sie kommt vorrangig bei Verkehrszeichen zum Einsatz, die der Sicherheit des Schulweges, dem Radverkehr, dem Lärmschutz und dem fließenden Verkehr dienen. „Seit Februar 2021 werden auch Straßennamensschilder mit Anti-Haft-Schutzfolie bestellt und montiert“, so die Sprecherin.

Rathaus muss Prioritäten setzen

Bei Instandsetzungsarbeiten wird der Fokus vorrangig auf die Beschilderung des fließenden Verkehrs gelegt. Denn dort müsse die Verkehrssicherheit gewährleistet werden, heißt es im Rathaus. Ganz am Ende stehen in der Prioritätenliste die Schilder für den ruhenden Verkehr. „Bei ihnen kann die Erkennbarkeit beziehungsweise die Verkehrswirksamkeit leider nicht im wünschenswerten Umfang gewährleistet werden“, räumt die Sprecherin ein. „Die Folge ist unter anderem, dass bestehende Park- und Halteverbote durch das Ordnungsamt zeitweilig nicht geahndet werden können.“

In welchem Leipziger Stadtteil steht dieses Schild? Einheimische können es (noch) erraten, Ortsfremde sind ratlos. Quelle: André Kempner

Doch wer beklebt Straßenschilder bis zur Unkenntlichkeit und nimmt in Kauf, dass dadurch Menschen verletzt werden können? Nach Recherchen der Leipziger Polizei handelt es sich häufig um Fußballfans, die Aufkleber ihrer Vereine anbringen. Dies betreffe nicht einen speziellen Verein, sondern praktisch alle Leipziger Vereine, die Aufkleber besitzen, sagt eine Polizeisprecherin. Und Rechtsanwalt Christoph Lattreuter von der auf Verkehrsrecht spezialisierten Leipziger Rechtsanwaltskanzlei WKR hat entdeckt, dass die Klebezettel häufig aus blankem Übermut angebracht werden. „Oft sind es Leute, die beispielsweise an einem Wochenende durch die Straßen ziehen und einfach Spaß an solchen Sachbeschädigungen haben“, sagt er. Solche Täter erwarte allerdings eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder ein Geldstrafe, wenn sie bei einem Tatversuch ertappt werden.

Und wie sollten sich Autofahrer verhalten, die in einer zeitlich begrenzten Parkzone parken, aber die Zeitbegrenzung nicht erkennen können, weil das Zusatzschild mit Aufklebern unkenntlich gemacht wurde? Sie sollten die Beschilderung dokumentieren – zum Beispiel mit einem Handy, das ja fast jeder immer mit dabei hat, raten die Experten. Dieses Foto könne für einen Rechtsstreit bedeutsam werden, falls man ein Knöllchen erhält, obwohl die Beschilderung nicht zu erkennen war.

