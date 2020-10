Mehr Wasser für Leipzigs Auwald – erste Maßnahme auf den Weg gebracht

Leipzig

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) ist derzeit viel unterwegs in Sachen Leipziger Auwald. Ende August erst startete er Aktionen zur Rettung des Auwaldes, parallel erarbeitet er mit einer hochrangig besetzten Arbeitsgruppe konkrete Projekte zur Wiedervernässung. Am Donnerstagmittag stellte er sich nun neben den Bagger, der den westseitigen Deich am Elsterhochflutbett für einen zwei Meter breiten Durchlass geschlitzt hat, damit das dahinterliegende Ratsholz künftig bei einem Hochwasser teilweise geflutet wird.

Seit 15 Jahren geplant

Das Projekt dazu sei seit 2004/2005 gereift, erläuterte der zuständige Talsperrenchef Axel Bobbe. Nach dem Hochwasser 2003 galt der Deich zunächst als nicht mehr standsicher. Bobbe und sein Team prüften Lösungen vom Einbau einer Spundwand über den Einzelschutz von Bauwerken im Wald bis zum gezielten geringfügigen Öffnen des Deiches – anstehendes Wasser stabilisiere so von beiden Seiten den Deichfuß, sagte Bobbe am Donnerstag.

Nicht einig mit der Stadt

Letztere Lösung kommt nun, kann bei einem Hochwasser, wie es alle 25 Jahre vorkommen soll, auch bis zu 15 Hektar des Waldes fluten. Rund 550 000 Euro kostet die Maßnahme, die auch als Naturausgleich für gefällte Bäume entlang der Luppe angerechnet werde, so Bobbe. Vorbereitet wird damit auch die Flutung des Ratsholzes bei kleinen Hochwassern, wie es die Stadt Leipzig mit dem Projekt „Dynamische Aue“ vorhabe. Der Freistaat kann auch dieses Vorhaben finanzieren, sei sich bislang aber nicht mit der Stadt einig.

„Auf einem guten Weg“

Tatsächlich müssten dafür im Wald noch Gräben gezogen, einige Rohre verlegt werden, um kleine alljährliche Hochwässer durch den Wald strömen und Richtung Paußnitz wieder ableiten zu können. Kosten: mindestens 400 000 Euro. Leipzigs neuer Umweltamtsleiter Peter Wasem erklärte, nach jüngsten Gesprächen auch mit Dresden sei das Vorhaben nun „auf einem guten Weg“. Einen Termin für die Umsetzung konnte er nicht nennen.

Teufel steckt im Detail

Das Beispiel zeigt: Im Detail sind die Projekte zur Wiedervernässung des Auwaldes sehr komplex, die Behörden sich oft nicht einig. Dabei gebe es nicht das eine Projekt, das den Wald rettet. „Ein Bündel an Maßnahmen ist nötig“, machte Umweltminister Günther Druck. Beantragt sind laut Bobbe:

Das Nahleauslasswehr soll bei kleinen Hochwassern gezogen werden.

Mehrere kleine Deichöffnungen (Siele) sollen so gesteuert werden, dass mehr Wasser im Wald bleibt.

In Kleinliebenau soll ein Wehr so gesteuert werden, dass der Auwald zwischen B 186 und A 14 regelmäßig geflutet wird.

In Lützschena soll über einen Graben die Neue Luppe nördlich ausgeleitet werden, um den Auwald unterhalb von Schkeuditz gezielt unter Wasser setzen zu können.

Der Wald zwischen Neuer Luppe und Nahle soll geflutet, der Deich entwidmet werden. Die Landesdirektion hat es schon erlaubt, die Stadt Leipzig Widerspruch eingelegt. Sie fürchtet, dass die ebenfalls dort gelegene Altdeponie unterspült und instabil wird.

Von Jörg ter Vehn