Mehr Wohnungen: Oberbürgermeister fordern Umbau der Innenstädte

Ostdeutschlands Kommunen wollen den erheblichen Umsatzeinbußen im innerstädtischen Einzelhandels durch eine Umstrukturierung der Stadtzentren begegnen. Wie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in seiner Funktion als Städtetagspräsident am Freitag erklärte, habe die Corona-Pandemie den Trend zum Online-Geschäft noch einmal verschärft. Das sei allerdings nicht das einzige Problem der stationären Branche: „Wir haben auch gesehen, dass eigentümergeführte Familienbetriebe von großen Ketten aus den Innenstädten verdrängt wurden. Und wir haben das Sterben der großen Kaufhäuser erlebt“, so Leipzigs Stadtoberhaupt.

Die Messestadt sei in dieser Entwicklung wahrlich kein Einzelfall. Überall im Land ringen Geschäfte und Kaufhausfilialen zunehmend um ihre wirtschaftliche Existenz – vor allem jene, die auf Bekleidung und Schuhe spezialisiert seien. Um den drohenden Leerstand in den Innenstädten zu verhindern, planen die ostdeutschen Kommunen nun die Kehrtwende. Statt wie bisher vor allem auf Einkaufsbetrieb zu setzen, wollen sie verstärkt andere Lebensbereiche in den Zentren etablieren. Dazu gehören Wohnen, aber auch Handwerk, Produktion, Kultur und Bildung. Es gelte, die Bereiche nicht mehr so stark wie bisher voneinander zu trennen.

Auf dem Marktplatz muss was los sein

„Städte sollten auf eine lebenswerte, grüne und autoarme Innenstadt setzen, die dem Zusammenkommen und der Kultur Raum bietet. Diese Aspekte müssen wird jetzt stärker in den Mittelpunkt rücken können, nachdem in den vergangenen Jahrzehnten der Einzelhandel eine sehr starke Position innehatte“, sagte Jung am Freitag. Nur wenn auf dem Marktplatz drumherum etwas los sei, ziehe es die Menschen in die Stadt. „Das hilft auch den Geschäften. Und je mehr Kultur, Begegnung und Gastronomie neben dem Handel der Anker sind, desto besser kann man in der Stadt mit Veränderungen beim Einzelhandel umgehen“, so Leipzigs Oberbürgermeister weiter.

Das Problem: Die von enormen Corona-Steuerausfälle gebeutelten Kommunen brauchen für den Strategiewandel finanzielle Unterstützung des Bundes. Allein für 2020 und 2021 gehen die Kommunen von 8,9 bis 9,7 Milliarden Euro aus, die ihnen bundesweit fehlen werden. Bisher habe die Bundesregierung im Bereich Städtebauförderung 790 Millionen Euro zugesagt. Burkhard Jung sprach am Freitag von einer notwendigen Verdopplung dieser Summe, die dem kommunalen Städtebau im kommenden Jahr zur Verfügung stehen müsste, um den Strategiewechsel angehen zu können.

Städte wollen Top-Immobilien kaufen

Als ein konkretes Instrument, um dem zunehmenden Leerstand in den Stadtzentren begegnen zu können, forderte der Städtetag auch Möglichkeiten für Kommunen, leerstehende Immobilien an prägnanten Stellen vorübergehend erwerben zu können – zum Beispiel geschlossene Kaufhausfilialen. Dafür sollte die Bundesregierung einen Fond schaffen, aus dem sich Kommunen für temporäre Immobilienkäufe bedienen könnten. „Es geht dabei ganz klar um Schlüsselimmobilien, die vielleicht für zwei bis drei Jahre gekauft werden“, so Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. Nach erneutem Verkauf würde der Gewinn ebenfalls in den Fonds zurückwandern und damit anderen Kommunen wieder zur Verfügung stehen. Als Startkapital kann sich Burkhard Jung etwa 250 Millionen Euro vorstellen. „Wenn es nur 100 Millionen für den Anfang sind, ist das auch ok. Es geht darum, überhaupt anzufangen“, so Leipzigs Stadtoberhaupt.

In der Messestadt musste das historische Karstadt-Kaufhaus in der innerstädtischen Fußgängerzone bereits im vergangenen Februar aufgeben. Laut OBM Jung stand ein Kauf der Immobilien nie zur Debatte. Vielmehr habe die Stadtverwaltung in intensiven Gesprächen Lösungen für eine Weiternutzung gefunden. In anderen ostdeutschen Städten steht die Schließung großer Warenhäuser noch bevor. „In der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg wird zum Ende dieses Monats die Kaufhauskette Karstadt/ Kaufhof ihre Türen schließen“, so Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt am Freitag. Auch dort gehe es um ein zentral gelegenes Gebäude von großer innerstädtischer Bedeutung. Witt zeigte sich aber optimistisch, dass seine Stadt dennoch als Einzelhandelsstandort weiterhin attraktiv bleiben wird.

