Mehr Wohnungen fertiggestellt: Neubau-Mieten in Leipzig sinken leicht

Leipzig

2018 sind in Leipzig so viele Neubauwohnungen wie lange nicht fertiggestellt worden. Nach Angaben der Immobilienberatungsfirma Colliers International waren es rund 2330 – das höchste Volumen der vergangenen fünf Jahre. 2017 wurden hingegen nur 1654 Wohnungen als fertiggestellt gemeldet. Die Zahlen stammten vom Statistischen Landesamt Sachsen sowie der Bulwiengesa AG.

Korrektur auf 10,50 Euro Kaltmiete

In der Folge seien die Mieten in diesem Segment leicht gesunken, erklärte Bastian Kunau aus der Leipziger Niederlassung von Colliers International: „Nach zwei Jahren auf stabilem Niveau zeigten sie im ersten Halbjahr 2019 eine Korrektur auf 10,50 Euro pro Quadratmeter. Das war ein Rückgang von rund 2,7 Prozent gegenüber dem Jahresende 2018.“ Im Jahresmittel 2018 hätten die Kaltmieten im Neubau noch bei 10,80 Euro gelegen, im Jahresmittel 2017 bei 10,75 Euro.

Bestandswohnungen bei 6,90 Euro

In einfachen Lagen der Messestadt kämen Bestandswohnungen nach wie vor zu Preisen von etwa 5,50 Euro pro Quadratmeter zur Vermietung, in mittleren Lagen würden die Kaltmieten gegenwärtig bei 6,50 Euro pro Quadratmeter beginnen. Der Durchschnittspreis für Neuvermietungen in Altbauten erhöhte sich jedoch weiter und lag Mitte 2019 bei 6,90 kalt pro Quadratmeter. „Selbst im Neubau gibt es aber gegenwärtig zum Teil Quartiere, die unter 10,00 Euro kalt pro Quadratmeter angeboten werden“, erklärte er.

Studenten treiben Leipzigs Wachstum

Trotz verhältnismäßig niedriger ökonomischer Kennzahlen habe Leipzig in der jüngeren Vergangenheit weiter eine starke Zuwanderung verzeichnet – getrieben vor allem durch Studierende. „Die Wohnraumnachfrage ist entsprechend hoch. Die Genehmigungszahlen für Neubauten konnten in den letzten Jahren mehr als verdoppelt werden. Neue kleinteiligere Wohnformen wie Mikro- oder Studentenapartments erfreuen sich dabei zunehmender Beliebtheit“, so der Fachmann.

Höchstwert bei Baugenehmigungen

Seit 2013 sei Leipzig um fast 35 300 Haushalte gewachsen, während im selben Zeitraum nur knapp 8620 Wohnungen neu errichtet wurden. „Die Baugenehmigungen stiegen jetzt das fünfte Jahr in Folge an, so dass in Zukunft ein weiterer Anstieg der Fertigstellungen zu erwarten ist. Das sollte dämpfend auf die Mieten wirken.“ So habe das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege im Jahr 2018 Baugenehmigungen für fast 3850 Wohnungen erteilt. Im Jahr zuvor waren es Genehmigungen für 3679 Wohnungen, im Jahr 2014 hingegen lediglich erst für 1465 Einheiten.

Eigentumswohnungen immer teuerer

Weiter nach oben ging es bei den Preisen für Eigentumswohnungen. Laut Colliers kostete der Quadratmeter für frisch sanierte oder neu erbaute Objekte im ersten Halbjahr 2019 im Schnitt 3800 Euro. Im vergangenen Jahr wurden durchschnittlich 3600 Euro verlangt. 2014 waren es erst 2700 Euro. Hingegen seien ältere Eigentumswohnungen im Wiederverkauf nach wie vor deutlich günstiger zu haben. Allerdings kletterten auch da die Preise. Im ersten Halbjahr 2019 betrugen sie im Schnitt 2000 Euro pro Quadratmeter. Im Jahresmittel 2018 waren es erst 1800 Euro, im Jahr 2014 nur 1300 Euro.

Von Jens Rometsch