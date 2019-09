Mehr als 100 Händler starten in die Leipziger Markttage

Leipzig

Zum 43. Mal finden in der Innenstadt die Markttage statt. Vom 27. September bis zum 6. Oktober bieten mehr als 100 Händler ihre Waren an. Geöffnet haben die Stände täglich von 10 bis 20 Uhr, am 6. Oktober bis 18 Uhr. Das Angebot reicht von französischen Wurstwaren, über handgemachte Bürsten und Holzwaren bis hin zu Schafsfellen. Neben dem Markt als Zentrum, finden sich Stände auch in der Petersstraße und im Salzgäßchen sowie auf dem Nikolaikirchhof und einem Teil des Naschmarktes.

Zur Galerie Von Holzwaren, über Käse und Wurst bis hin zu Trockenblumen ist bei den Leipziger Markttagen alles zu finden.

Am Eröffnungswochenende wird Erntedank gefeiert. Als Reaktion auf zahlreiche Wünsche hat das Marktamt den Brunnen auf dem Nikolaikirchhof mit einer Erntekrone dekoriert. Neben den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, können sich Besucher auf ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik auf der Marktbühne freuen. Mehr Infos gibt es unter https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/einkaufen-und-ausgehen/maerkte/markttage/

Von Elena Boshkovska