Mehr als ein Hingucker: „Wir sind Markkleeberg“ auf 110 Quadratmetern

Markkleeberg

Es ist ein Ärgernis inmitten des neu gestalteten Umfeldes rund um den sanierten Bahnhof: Die Betonwand der Eisenbahnüberführung in der Rathausstraße wird regelmäßig mit illegalen Graffiti verunstaltet. Ein Problem, das die Markkleeberger Gemüter nicht erst seit dem Gestaltungswettbewerb „Neue Mitte“ im Jahre 2015 beschäftigt. Jetzt allerdings ist eine Lösung in Sicht, die sogar weit über Markkleeberg hinaus für Aufsehen sorgen könnte. Sowohl im Rathaus als auch in den Geschäften im Markkleeberger Zentrum fiebert man deshalb dem 11. November entgegen.

„Wenn der Plan aufgeht, gewinnen wir am Donnerstag mit unserem Projekt bei der sächsischen City-Offensive ‘Ab in die Mitte‘ den Hauptpreis und können die Idee umsetzen“, ist Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) zuversichtlich. Eingereicht wurde eine Idee, die so noch nie angegangen wurde, ist sich der OBM sicher und weiß dabei auch die Händler und Gewerbetreibenden in der City auf seiner Seite. An der Wand der Überführung soll das mit 110 Quadratmetern größte Graffito der Stadt entstehen. Unter dem Motto „Wir sind Markkleeberg“ werden grafische Figuren, sogenannte Avatare, aufgesprüht, die stellvertretend für reale Markkleeberger Personen stehen. „Dazu werden echte Markkleeberger fotografiert, die Bilder am Computer virtuell bearbeitet und die dabei entstehenden Avatare in das riesige Graffito eingearbeitet.“

Um zu zeigen, wie ein Avatar aussieht, hat sich OBM Karsten Schütze als Modell zur Verfügung gestellt. Auf einen Platz im Graffito selbst hat er verzichtet. Dort sollen ein Querschnitt des Bürgertums und vor allem Gewerbetreibende zu sehen sein. Quelle: Stadt Markkleeberg

Das Original: Karsten Schütze. Quelle: Andre Kempner

Schütze selbst wird auf dem Kunstwerk zwar nicht vertreten sein, hat sein Konterfei aber als Beispiel für einen solchen Avatar zur Verfügung gestellt, um vor allem die Gewerbetreibenden für das Vorhaben zu gewinnen. „Denn das Projekt ist zugleich aktive Wirtschaftsförderung“, wirbt Ulrike Witt, bei der die Fäden des Projektes im Rathaus zusammenlaufen. „Vor allem Gewerbetreibende sollen, möglichst in typischer Arbeitskleidung, in den Fokus rücken“, erklärt sie. „Auf deren Avataren werden zudem QR-Codes aufgebracht, die zur Homepage des Geschäftes oder zum Online-Marktplatz der Stadt führen.“

Bürgerinnen und Bürger stehen im Mittelpunkt

Einen Platz auf dem riesigen Gesellschaftsbild wird auch Katrin Kahn einnehmen. Sie betreibt in der Rathausstraße ihre „Süße Boutique“ und hat sich für besondere Anlässe extra ein Kleid nach dem Vorbild eines Schokoladenmädchens nähen lassen, in dem sie auf dem Graffito zu sehen sein wird. „Ich war sofort Feuer und Flamme, als mich Herr Schütze darauf ansprach“, sagt die Unternehmerin. „Vor allem, dass daran auch das ansässige Gewerbe partizipiert, ist ein großartiger Gedanke“, findet sie.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihren Ursprung hat die Idee allerdings nicht im Rathaus allein. Das Projekt ist in Kooperation mit dem Leipziger Verein Urban Souls, dem Graffiti-Verein Leipzig und der französischen Grafikdesignerin Camille Le Lous entstanden. „Es ist das Ergebnis eines Prozesses“, sagt Urban-Souls-Vorstand Sven Bielig. „Der Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger beteiligt und in den Mittelpunkt des Projektes gestellt werden können.“ Auch Bielig, der sich in der Streetart-Szene auskennt, ist sich sicher, dass das Vorhaben deutschlandweit einzigartig ist. Und so wird auch er, wie viele Markkleeberger, am Donnerstag die Daumen dafür drücken, dass der mit 30 000 Euro dotierte „Ab in die Mitte“-Preis an die Große Kreisstadt geht.

Von Rainer Küster