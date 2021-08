Leipzig

In einigen Pflegeeinrichtungen in Sachsen und Leipzig ist die Nachfrage nach Heimplätzen gesunken. Krankenkassen und Heimbetreiber führen dafür mehrere Gründe an.

Die AOK Plus verzeichnet unter ihren Mitgliedern für Sachsen seit Jahresbeginn einen Zuwachs von rund 4600 pflegebedürftigen Menschen innerhalb von sechs Monaten. Die Zahl der Pflegeheimbewohner bewege sich in diesem Zeitraum allerdings auf gleich bleibendem Niveau, teilt Hannelore Strobel mit. „Diese Zahlen steigen also nicht gleichermaßen“, so die AOK-Sprecherin.

Mit Blick auf die AOK sei die Zahl der Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen insgesamt rückläufig. Das habe unterschiedliche Gründe: eine erhöhte Sterberate in Heimen, einen vielerorts verhängten Aufnahmestopp wegen der Corona-Erkrankungen bei den Mitarbeitern und eine gewisse Zurückhaltung, in Pflegeheime einzuziehen.

Diakonie: Weniger Einweisungen aus den Kliniken

Die Diakonie Leipzig vermeldet für ihre sieben Heime (sechs in Leipzig, eins in Bad Lausick) noch einen weiteren Grund: Viele Heimbewohner würden oft direkt nach einem Krankenhausaufenthalt in die Pflegeeinrichtung kommen. Doch reguläre Behandlungen, zum Beispiel geplante Operationen, gab es in den vergangenen Monaten aufgrund der Pandemie sehr viel seltener.

Die Zurückhaltung beim Buchen von Heimplätzen sei auch auf die Sorge vor Ansteckungen, restriktivere Besuchsregelungen sowie größere Gestaltungsspielräume in manchen Familien durch mehr Homeoffice zurückzuführen, schätzt Susanne Straßberger. Eine geringere Nachfrage habe man etwa bis Mai registriert, berichtet die Sprecherin der Diakonie Leipzig. „Die Flaute ist aber schon wieder vorbei.“

Städtische Altenpflegeheime: Freie Plätze an drei Standorten

Ein wenig nachhaltiger verändert hat sich die Situation bei der Städtischen Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH), einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Stadt. „Vor Corona gab es Wartelisten in allen Einrichtungen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Eckner, „die haben wir jetzt nicht mehr.“ Aktuell gebe es in drei Einrichtungen sogar freie Plätze.

Unter dem Strich hat sich der Auslastungsgrad über alle zehn stationären Einrichtungen aber kaum verändert. Er lag im Januar letzten Jahres bei 96 Prozent; aktuell sind es zwischen 94 und 95 Prozent. Die SAH-Einrichtungen sind verhältnismäßig glimpflich durch die Pandemie gekommen – bis auf eine Ausnahme: Anfang des Jahres waren von den 70 Bewohnern des Heims Am Auenwald in der Südvorstadt innerhalb von vier Wochen 16 an Covid-19 verstorben. Doch auch dieses Heim war schnell wieder belegt.

SAH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten zusammen mit Hausärzten gerade die dritte Impfung von Bewohnern vor. Einen gewissen Aufwand verursacht nach wie vor die Testpflicht für ungeimpfte Gäste. Für die gebe es ebenso wie für die Bewohnerinnen und Bewohner aber nur noch wenige Besuchseinschränkungen, sagt Geschäftsführer Eckner.

Volkssolidarität: Nachfrage ist nicht gesunken

Anders stellt sich die Lage bei der Volkssolidarität Leipzig dar. Dort ist aktuell zwar vor allem eine vermehrte Nachfrage für ambulante Leistungen festzustellen – etwa für häusliche Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung. Aber auch die Nachfrage bei den stationären Angeboten sei nicht gesunken, sagt Martin Gey. „In unseren beiden Altenpflegeheimen An den Gärten und Sonnenschein werden wie vor der Corona-Pandemie Wartelisten geführt“, so der Sprecher. Derzeit gibt es in den Häusern, die ebenfalls Auffrischungsimpfungen vorbereiten, keine freien Plätze.

Sorge vor neuen Corona-Einschränkungen ist ein, aber nicht der einzige Grund für die teilweise sinkende Nachfrage nach Pflegeheimplätzen. (Symbolbild) Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Niedergeschlagen habe sich der Aufnahmestopp von Mitte März bis Mai 2020 vor allem im Heim Sonnenschein, wo die Auslastung 2020 bei 93 Prozent lag (2019: 97 Prozent). „Der Auslastungsrückgang wird von uns eher auf den behördlich verhängten Stopp der Neuaufnahmen zurückgeführt als auf eine tendenziell sinkende Nachfrage nach Pflegeheimplätzen“, sagt Martin Gey.

Und: „Als möglichen Grund für eine sinkende Nachfrage nach Pflegeheimplätzen sehen wir vielmehr die steigenden Eigenanteile für die Bewohnerinnen und Bewohner an“, erklärt der Sprecher.

Arbeiterwohlfahrt: Sorge vor erneuten Betretungsverboten

Diesen Punkt betont auch Klaus-Peter Buchmann. „Ich würde das nicht alles auf Corona schieben“, erklärt der Fachberater im Bereich Senioren/Pflege/Innovation bei der Arbeiterwohlfahrt Sachsen (Awo). Die immer höheren Heimkosten mit Eigenanteilen von teils mehr als 2000 Euro seien ebenfalls ein entscheidender Punkt für die mancherorts sinkende Nachfrage bei Pflegeplätzen.

Im Rahmen einer aktuell laufenden Studie zu den Auswirkungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen in Heimen sei zudem schon jetzt auffällig, dass viele Angehörige erneute Betretungsverbote befürchten, wie es sie zuletzt zwischen März und Juni 2020 gegeben hatte. Ansonsten sei die Entwicklung der Auslastung regional sehr verschieden. In ländlichen Bereichen gestalte sich die Belegung eher schwierig, in Städten sieht es anders aus.

Diese Tendenz gilt auch für den Awo-Bereich Sachsen-West, unter dessen Regie 13 Einrichtungen in und um Leipzig laufen. „Die Auslastung an einigen ländlichen Standorten ist zurückgegangen“, sagt Buchmann.

Von Björn Meine