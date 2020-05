Leipzig

Die „Bewegung Leipzig“ richtet sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Sie hat für Samstag, 16 Uhr, eine Versammlung auf dem Markt angemeldet. Zur gleichen Zeit und ebenfalls auf den Markt laden Grüne Jugend, Linksjugend und Jusos zum Protest gegen die Kundgebung ein. Von 16 bis 17.30 Uhr will „ Leipzig nimmt Platz“ dort ebenfalls demonstrieren. Motto: Kein Platz für Verschwörungsideologien und Nazis.

Der Arbeitskreis Gender und Corona demonstriert von 16 bis 18.30 Uhr unter dem Motto „Das Private bleibt politisch – für ein Ende der Gewalt“. Es geht vom Parkplatz am Ende der Lehmann-Straße, über Liebknecht-Straße bis zum Alexis-Schumann-Platz.

Die Leipziger Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass es wegen der Versammlungen sowie dem Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg zu Verkehrseinschränkungen kommen könne. Die Beamten werden von der Bereitschaftspolizei unterstützt, auch ein Hubschrauber werde im Einsatz sein. „Jeder ist aktiv aufgefordert, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und sich respektvoll gegenüber anderen sowie den Einsatzkräften zu verhalten. So kann jeder mithelfen, dass alle gesund bleiben“, hieß es von Polizeipräsident Torsten Schulze in einer Mitteilung.

