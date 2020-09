Mehrfacher Mordversuch in Leipzig: Brandstifterin will Strafrabatt

Leipzig

In Todesangst flohen Menschen über das Dach in ein Nachbarhaus oder retteten sich mit einem Sprung aus dem Fenster in ein Luftpolster der Feuerwehr: Dramatische Szenen spielten sich in jener Nacht des 26. November 2018 an der Eisenbahnstraße 115 im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf ab. Ausgelöst hatte die Brandkatastrophe eine Mieterin: Claudia S. (32). Am 7. Oktober vorigen Jahres verurteilte sie die 1. Strafkammer des Landgerichts zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes in 21 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung in zwölf Fällen. Doch der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs ( BGH) hob das Urteil teilweise wieder auf, nachdem die Verteidigung dagegen Revision eingelegt hatte. Seit Donnerstag rollt eine andere Strafkammer den Fall deshalb noch einmal auf.

Angeklagte unter Tränen: „Es tut mir leid“

Unstrittig ist dabei die Täterschaft. Claudia S. hatte die Brandstiftung vom 26. November schließlich zugegeben. „Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe“, bekräftigte sie ihr Geständnis am Donnerstag zum Auftakt des erneuten Prozesses mit Tränen in den Augen. Streit mit ihrer Tante, die in dem Haus eine Etage unter ihr wohnte, war ein Motiv. Von ihr habe sie sich betrogen gefühlt, von ihr wollte sie weg. Das Feuer soll sie gelegt haben, um das Haus unbewohnbar zu machen und eine neue Wohnung vom Sozialamt zu bekommen. Die Verteidigung sprach von einer „Kurzschlussreaktion“.

Die Konsequenzen waren verheerend: Von einem im Flur entzündeten Papierstapel fraßen sich die Flammen durch das Treppenhaus und griffen sogar auf Wohnungen der ersten und zweiten Etage über. Zwölf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Sachschaden: 1,13 Millionen Euro. Glückliche Zufälle sorgten dafür, dass nicht noch weitaus Schlimmeres passierte. Nur weil ein Mieter nachts auf Toilette musste, war der Brand bemerkt und die Feuerwehr frühzeitig alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte in der Eisenbahnstraße ankamen, standen verzweifelte Bewohner an den Fenstern und schrien um Hilfe. Ihnen war der Fluchtweg versperrt, per Drehleiter wurden sie gerettet.

Keine Beweise für zweite Brandstiftung

Ursprünglich angeklagt war Claudia S. zudem wegen eines Feuers am 23. Dezember 2017 im selben Wohnhaus in der Eisenbahnstraße 115. Auch da hatten sich die Flammen rasend schnell von der Kellertür im gesamten Gebäude ausgebreitet. Zwölf Hausbewohner und ein Feuerwehrmann erlitten Rauchgasvergiftungen, 18 Menschen waren Weihnachten plötzlich obdachlos, weil das Haus unbewohnbar geworden war. Zwar sah die Staatsanwaltschaft in der ähnlichen Begehungsweise ein Indiz dafür, dass auch hier Claudia S. gezündelt haben könnte. Beweisen konnte es die Anklagebehörde aber nicht und musste daher von diesem Tatvorwurf des 18-fachen Mordversuchs abrücken. Claudia S. hatte die Tat stets abgestritten.

Brandstifterin schreibt ihren Opfern

Vor einer langen Gefängnisstrafe bewahrte sie das aber nicht. Die 1. Strafkammer hatte sogar ein höheres Strafmaß verhängt als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Zu hoch, befand der BGH im April dieses Jahres. Im Unterschied zum Landgericht erkannten die Bundesrichter lediglich 17 Fälle des versuchten Mordes – so viele Hausbewohner waren in jener Nacht im Gebäude. Das Landgericht hatte jedoch auch vier Besucher hinzugezählt, die über Nacht in dem Haus waren. Aus Sicht des BGH gebe es jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Prospektverteilerin von diesen Besuchern wusste. Mithin sei ihr in diesen Fällen auch kein Mordversuch anzulasten.

Dramatische Szenen spielten sich am 26. November 2018 in der Eisenbahnstraße ab. Einige Hausbewohner retten sich mit einem Sprung aus dem Fenster. Quelle: Holger Baumgärtner

An insgesamt vier Verhandlungstagen bis Mitte Oktober will sich die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Carsten Nickel nun einer Neubewertung des Falles widmen. Dabei gehe es vorrangig um die Frage der Strafzumessung, betonte Nickel. Claudia S., die weiterhin in Haft sitzt, sei unterdessen um Wiedergutmachung bemüht, berichtete Verteidigerin Dana Schwarz. So habe sie sich in Briefen an die Opfer der Brandkatastrophe gewandt. Auch der Streit mit ihrer Tante sei beigelegt. „Sie hat mir verziehen“, so Claudia S.

