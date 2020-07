Mehrwertsteuersenkung: Hier können Leipziger jetzt sparen

Leipzig

Seit dem 1. Juli profitiert jeder Kunde beim Einkaufsbummel oder Wocheneinkauf vom Konjunkturpaket der Bundesregierung – zumindest ein wenig. Innerhalb der kommenden sechs Monate ist die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent reduziert und damit auch die Preise in zahlreichen Geschäften in Leipzig. Entsprechend lohnenswert sind teure Anschaffungen, aber bereits beim Lebensmittelkauf kann gespart werden, denn auch der ermäßigte Steuersatz sinkt von sieben auf fünf Prozent. In der Messestadt passen nun Discounter, Elektronikfachmärkte, Einkaufszentren und zahlreiche Dienstleister ihre Preise an.

Lebensmittel und Discounter

Auf Waren des täglichen Bedarfs gilt grundsätzlich der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent. Die Reduzierung auf fünf Prozent reichen fast alle Discounter in Leipzig an ihre Kunden weiter, doch nicht alle auf die selbe Weise. Während zum Beispiel Konsum, Rewe, Kaufland, Edeka, Norma oder Lidl die Steuersenkung direkt an ihre Kunden weitergeben und oftmals mit Angeboten kombinieren, geht Netto noch einen Schritt weiter. Der Discounter kombiniert die neuen Preise mit einer Abschaffung von krummen Cent-Beträgen. Alle Preise werden künftig auf den nächsten 5-Cent-Betrag abgerundet.

Die Preissenkungen sind allerdings nicht in allen Läden auch als solche erkennbar. So wird die neue Preisbeschilderung in vielen Filialen noch andauern, andere Läden geben stattdessen einen Rabatt an der Kasse. Biomare zieht beispielsweise zwei Prozent des Einkaufspreises an der Kasse ab. Die Betreiber des Bio-Markts kritisieren die Mehrwertsteuersenkung auf ihrer Homepage. Der gesamte Aufwand für die Umsetzung werde ganz selbstverständlich auf die Unternehmen abgewälzt. „Arbeitszeit und Geld für die Umstellung fehlen uns an anderer Stelle.“

Online-Abonnements

Viele Online-Services passen ihre monatlichen Abonnement-Kosten an. So reduzieren beispielsweise Spotify und Netflix die monatlichen Kosten für ihre Nutzer. Amazon senkt die Kosten auf alle eigenen Produkte im Online-Handel und möchte auch Prime-Kunden einen Vorteil durch die Steuersenkung weitergeben. „Wir werden berechtigten Prime-Mitgliedern proaktiv für die Umsatzsteuerermäßigung auf ihre Prime-Mitgliedsgebühr einen Ausgleich bieten und je nach Bedarf Maßnahmen für andere Mitglieder und Abonnenten ergreifen“ so Pressesprecher Tobias Goerke.

Elektronikfachmärkte

Die drei größten Geschäfte für Elektronik in Leipzig reichen die Steuersenkung allesamt direkt an die Kunden weiter. Sowohl Media Markt, als auch Saturn und Conrad senken die Preise. So kostet ein Fernseher für 999 Euro künftig rund 25 Euro weniger. „In den Filialen sind die Preissenkungen bedingt durch die Komplexität der Preisbeschilderung eine besondere Herausforderung in der Kürze der Zeit. Wir arbeiten hier aber mit Hochdruck an einer zügigen Umsetzung. Dabei fokussieren wir uns im ersten Step auf Sortimente, die von unseren Filialkunden am meisten nachgefragt werden“, so die Conrad-Geschäftsführung.

Gastronomie

Hier können Kunden nicht mit sinkenden Preisen rechnen. Axel Hüpkes, Präsident des Sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga), stellte klar, dass die Mehrwertsteuersenkung von den Gastronomen dringend benötigt wird. „Wir müssen den Leuten Zuschüsse geben, Kredite allein reichen nicht“, so Hüpkes. Viele Hoteliers und Wirte sind kurz vor der Insolvenz und auf die finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen.

Autohändler

Der Verband der Automobilindustrie hat angekündigt die gesamte Steuersenkung an den Kunden weiterzugeben. Beim Kauf und auch beim Leasing eines Neuwagens kann entsprechend eine enorme Summe gespart werden, vor allem, da viele E-Automobile aktuell mit weiteren Kaufprämien bezuschusst werden. Beim Kauf eines Neuwagens für beispielsweise 35 000 Euro könnten durch die Steuersenkung fast 900 Euro gespart werden. Hinzu kommen bei E-Autos bis zu 9000 Euro Subventionen und Prämien.

Strom und Gas

Auch bei Energieversorgern fallen die Preise, allerdings nicht bei allen Verträgen. „So sehen einige in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, dass Änderungen bei der Umsatzsteuer ohne Ankündigung an die Kunden weitergereicht werden. Andere treffen dazu keine gesonderte Regelung, sondern behandeln die Umsatzsteuer als Preisbestandteil wie etwa die EEG-Umlage“, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Leipziger Stadtwerke wollen die Senkung in der Jahresabschlussrechnung berücksichtigen. Eine Anpassung der Abschlagszahlungen sei deshalb nicht notwendig. Wer in seinem Strom- oder Gasvertrag nicht von der Steuersenkung profitiert, kann von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, da in diesem Fall eine Preiserhöhung vorliegt.

Versicherungen, Miete und Benzin

In diesen drei Kategorien greift die Preissenkung nicht, da sie nur in seltenen Fällen mit der Mehrwertsteuer verrechnet werden. Die Benzinsteuer wird vom Konjunkturpaket der Bundesregierung zum Beispiel nicht berücksichtigt.

Öffentlicher Nahverkehr

In Leipzig fiel die Auslastung von Bus und Bahn während der Corona-Krise um bis zu 80 Prozent. Dass die Unternehmen in der Region die Krise trotzdem vergleichsweise gut überstanden haben, liegt vor allem an ihren Abo-Kunden. In Leipzig sollen diese nun von der Steuersenkung profitieren und zum Jahresende eine Gutschrift erhalten. Beim Kauf von Einzelfahrkarten im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) profitieren Kunden allerdings nicht von der Steuersenkung.

Von Tilman Kortenhaus